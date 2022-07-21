https://uz.sputniknews.ru/20220721/djo-bayden-zarazilsya-koronavirusom-26412372.html

Джо Байден заразился коронавирусом

Джо Байден заразился коронавирусом

Байден сдал положительный тест на коронавирус. У него умеренные симптомы, он работает удаленно, заявили в Белом доме.

2022-07-21T21:23+0500

2022-07-21T21:23+0500

2022-07-21T23:03+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, у него умеренные симптомы, он работает удаленно. Она отметила, что президент полностью вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и "испытывает очень умеренные симптомы". По словам Жан-Пьер, Байден будет работать удаленно до тех пор, пока не сдаст отрицательный тест.Это впервые, когда сообщается о положительном тесте Байдена на коронавирус.

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джо байден, коронавирус covid-19, белый дом