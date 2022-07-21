https://uz.sputniknews.ru/20220721/etot-mayatnik-ne-ostanovit-ischenko-nazval-strany-kotorye-mogut-nachat-voynu-s-rossiey--26379580.html

Этот маятник не остановить: Ищенко назвал страны, которые могут начать войну с Россией

Этот маятник не остановить: Ищенко назвал страны, которые могут начать войну с Россией

США заставляют воевать Украину до последнего украинца и нацелены включить в конфликт с Россией все больше стран.

2022-07-21T09:25+0500

2022-07-21T09:25+0500

2022-07-21T09:25+0500

видео

сша

украина

конфликт

россия

война

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Об этом в интервью Sputnik на русском заявил политолог Ростислав Ищенко. По мнению нашего гостя, американцы всеми силами пытаются заставить воевать Молдову. Разыграть военную карту поможет Майя Санду, которая уже готовит почву для объединения с Румынией, а значит непременно попытается расконсервировать конфликт в Приднестровье. Чем это противостояние обернется для всего западного мира? Почему Зеленский уже проиграл и его свержение — вопрос времени? Как будут продвигаться российские войска на Украине и по какой причине не стоит недооценивать опасность западного вооружения — смотрите в полной версии большого интервью.

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видео, сша, украина, конфликт, россия, война