https://uz.sputniknews.ru/20220721/inspektory-truda-tsentralnoy-azii-i-rossii-soberutsya-v-uzbekistane-26409246.html

Инспекторы труда Центральной Азии и России соберутся в Узбекистане

Инспекторы труда Центральной Азии и России соберутся в Узбекистане

Единые подходы по безопасности труда в Центральной Азии намерены выработать участники предстоящего в Узбекистане регионального форума. Он пройдет впервые. Его инициатором выступил Узбекистан.

2022-07-21T19:21+0500

2022-07-21T19:21+0500

2022-07-21T19:21+0500

общество

инспектор

труд

центральная азия

узбекистан

форум

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В Узбекистане пройдет Первый региональный форум инспекторов труда стран Центральной Азии и России.Как сообщает Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана, выступающее организатором мероприятия, оно пройдет 9-12 августа при поддержке Программы развития ООН.Ожидается участие 60 экспертов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России.В рамках Форума представители государственных инспекций труда стран-участниц обсудят вопросы, касающиеся основополагающих принципов Международной организации труда, вопросов миграционного законодательства, концепции нулевого травматизма, расследования несчастных случаев на производстве, трудового законодательства в сфере сельского хозяйства.Также будут проведены тренинги, направленные на личностный и профессиональный рост государственного инспектора по труду, навыки управления эмоциональным состоянием и другое.По итогам мероприятия планируется выработать единые подходы по внедрению современных механизмов обеспечения безопасных условий труда и защите трудовых прав в регионе Центральной Азии.

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