https://uz.sputniknews.ru/20220721/kak-pobedit-v-konkurse-lidery-rossii-istoriya-uzbekistantsa-akobira-radjabova-26409413.html

Как победить в конкурсе "Лидеры России": история узбекистанца Акобира Раджабова

Как победить в конкурсе "Лидеры России": история узбекистанца Акобира Раджабова

Молодой узбекистанец Акобир Раджабов выиграл международный конкурс управленцев "Лидеры России".

2022-07-21T19:05+0500

2022-07-21T19:05+0500

2022-07-21T19:05+0500

видео

узбекистанец

лидер

россия

конкурс

управление

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Уроженец Самарканда Акобир Раджабов одержал победу в международном конкурсе управленцев "Лидеры России". Финалисты этого крупнейшего проекта попадают в кадровый резерв правительства России.Акобир только что получил магистерскую степень РУДН в Москве, но, несмотря на свой молодой возраст, уже является успешным маркетологом и победителем конкурса лучших управленцев России и зарубежья. Сейчас он и другие иностранные финалисты работают над совместным проектом "Мультлетопись России IX-XXI".О том, что вдохновило самаркандца участвовать в "Лидерах России" и как ему удалось одержать победу – смотрите в интервью Sputnik.

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узбекистанец, лидер, россия, конкурс, управление, видео