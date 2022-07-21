https://uz.sputniknews.ru/20220721/kakaya-kartoshka-samaya-poleznaya--mnenie-vracha-26380289.html
Какая картошка самая полезная — мнение врача
Какая картошка самая полезная — мнение врача
О том, какая картошка самая полезная, и как правильно ее выбрать — читайте в нашем материале.
2022-07-21T23:00+0500
2022-07-21T23:00+0500
2022-07-21T23:00+0500
это интересно
картофель
врач
мнение эксперта
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Обычно мелкий картофель ценится гораздо меньше, чем крупный, так как его неудобно чистить — отходов получается больше. Крупный картофель удобнее держать в руке, его можно быстрее почистить, а также быстрее заполнить кастрюлю для варки.Однако мелкий картофель не стоит сбрасывать со счетов, потому что пользы для организма в нем больше, чем в крупном. Какая картошка полезнее, крупная или мелкая, рассказала Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицины.Также врач рассказала, что мелкие клубни быстрее дозревают. Это важно, так как картофель содержит соланин, опасный для человека яд, который распадается после термической обработки. Но недозрелый и к тому же сыроватый, недоваренный картофель — не полезный плод. При накоплении яда, организм может отвечать гиперчувствительностью 3 типа — замедленной аллергической реакцией и воспалением.В целом главная польза в картофеле — кожура. И чем мельче картофель, тем с большей вероятностью его приготовят неочищенным. Что будет полезно для организма.При этом, нельзя утверждать на 100%, что крупный картофель хуже или лучше мелкого, но при выборе стоит учитывать зрелость клубней, их чистоту, целостность поверхности, добросовестность поставщика", отметила специалист.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
картофель, врач, мнение эксперта
Какая картошка самая полезная — мнение врача
О том, какая картошка самая полезная, и как правильно ее выбрать — читайте в нашем материале.
Обычно мелкий картофель ценится гораздо меньше, чем крупный, так как его неудобно чистить — отходов получается больше. Крупный картофель удобнее держать в руке, его можно быстрее почистить, а также быстрее заполнить кастрюлю для варки.
Однако мелкий картофель не стоит сбрасывать со счетов, потому что пользы для организма в нем больше, чем в крупном. Какая картошка полезнее, крупная или мелкая, рассказала Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицины.
"Почему-то в нашей культуре считается, что мелкий картофель пригоден только для переработки, удобрения или в качестве корма для животных. Такие клубни сложно собирать, чистить, да и придется обработать не одно ведро, чтобы получить нужный сырьевой выход", — рассказывает врач.
"В целом, рассматривая картофель как набор полезных веществ, крупный от мелкого отличается мало чем. Скорее разницу можно найти между сортами картофеля, в зависимости от содержания крахмала. Но нутрициологи утверждают, что в мелких клубнях содержится больше органических кислот, минералов и витаминов. Считается, что и крахмала меньше в мелких клубнях, а значит, чем меньше картошка, тем более она "диетическая", — отмечает Юзуп.
Также врач рассказала, что мелкие клубни быстрее дозревают. Это важно, так как картофель содержит соланин, опасный для человека яд, который распадается после термической обработки. Но недозрелый и к тому же сыроватый, недоваренный картофель — не полезный плод. При накоплении яда, организм может отвечать гиперчувствительностью 3 типа — замедленной аллергической реакцией и воспалением.
В целом главная польза в картофеле — кожура. И чем мельче картофель, тем с большей вероятностью его приготовят неочищенным. Что будет полезно для организма.
При этом, нельзя утверждать на 100%, что крупный картофель хуже или лучше мелкого, но при выборе стоит учитывать зрелость клубней, их чистоту, целостность поверхности, добросовестность поставщика", отметила специалист.