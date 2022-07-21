https://uz.sputniknews.ru/20220721/kakaya-kartoshka-samaya-poleznaya--mnenie-vracha-26380289.html

Какая картошка самая полезная — мнение врача

Какая картошка самая полезная — мнение врача

О том, какая картошка самая полезная, и как правильно ее выбрать — читайте в нашем материале.

2022-07-21T23:00+0500

2022-07-21T23:00+0500

2022-07-21T23:00+0500

это интересно

картофель

врач

мнение эксперта

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Обычно мелкий картофель ценится гораздо меньше, чем крупный, так как его неудобно чистить — отходов получается больше. Крупный картофель удобнее держать в руке, его можно быстрее почистить, а также быстрее заполнить кастрюлю для варки.Однако мелкий картофель не стоит сбрасывать со счетов, потому что пользы для организма в нем больше, чем в крупном. Какая картошка полезнее, крупная или мелкая, рассказала Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицины.Также врач рассказала, что мелкие клубни быстрее дозревают. Это важно, так как картофель содержит соланин, опасный для человека яд, который распадается после термической обработки. Но недозрелый и к тому же сыроватый, недоваренный картофель — не полезный плод. При накоплении яда, организм может отвечать гиперчувствительностью 3 типа — замедленной аллергической реакцией и воспалением.В целом главная польза в картофеле — кожура. И чем мельче картофель, тем с большей вероятностью его приготовят неочищенным. Что будет полезно для организма.При этом, нельзя утверждать на 100%, что крупный картофель хуже или лучше мелкого, но при выборе стоит учитывать зрелость клубней, их чистоту, целостность поверхности, добросовестность поставщика", отметила специалист.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

картофель, врач, мнение эксперта