https://uz.sputniknews.ru/20220721/prezidenty-uzbekistana-i-tadjikistana-proveli-lichnuyu-vstrechu-v-cholpon-ate-26405915.html
Президенты Узбекистана и Таджикистана провели личную встречу в Чолпон-Ате
Президенты Узбекистана и Таджикистана провели личную встречу в Чолпон-Ате
На полях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели личную встречу и обменялись мнениями по актуальной региональной повестке.
2022-07-21T17:01+0500
2022-07-21T17:01+0500
2022-07-21T17:01+0500
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узбекистан
таджикистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмоном провели переговоры на полях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, стороны обсудили вопросы укрепления отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества..Особое внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации и практического взаимодействия в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики.Лидеры Узбекистана и Таджикистана также обменялись мнениями по актуальной региональной повестке.Очередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в кыргызском городе Чолпон-Ата. Выступая в официальной части, президент Узбекистана обозначил ключевые направления внутрирегионального сотрудничества.Мирзиёев подчеркнул важность партнерства и совместных согласованных усилий для благополучия всего региона в нынешних кризисных условиях.По итогам встречи лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке".
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президент, узбекистан, таджикистан, шавкат мирзиёев, эмомали рахмон
Президенты Узбекистана и Таджикистана провели личную встречу в Чолпон-Ате
На полях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели личную встречу и обменялись мнениями по актуальной региональной повестке.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмоном провели переговоры на полях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
По данным
пресс-службы узбекистанского лидера, стороны обсудили вопросы укрепления отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества..
Особое внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации и практического взаимодействия в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики.
Лидеры Узбекистана и Таджикистана также обменялись мнениями по актуальной региональной повестке.
Очередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в кыргызском городе Чолпон-Ата. Выступая в официальной части, президент Узбекистана обозначил ключевые направления внутрирегионального сотрудничества.
Мирзиёев подчеркнул важность партнерства и совместных согласованных усилий для благополучия всего региона в нынешних кризисных условиях.
По итогам встречи лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке".