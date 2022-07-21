https://uz.sputniknews.ru/20220721/prezidenty-uzbekistana-i-tadjikistana-proveli-lichnuyu-vstrechu-v-cholpon-ate-26405915.html

Президенты Узбекистана и Таджикистана провели личную встречу в Чолпон-Ате

Президенты Узбекистана и Таджикистана провели личную встречу в Чолпон-Ате

На полях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели личную встречу и обменялись мнениями по актуальной региональной повестке.

2022-07-21T17:01+0500

2022-07-21T17:01+0500

2022-07-21T17:01+0500

политика

президент

узбекистан

таджикистан

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/15/26405640_0:117:1280:838_1920x0_80_0_0_894dfd286ffe8864f91e5748ce012ea7.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмоном провели переговоры на полях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, стороны обсудили вопросы укрепления отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества..Особое внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации и практического взаимодействия в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики.Лидеры Узбекистана и Таджикистана также обменялись мнениями по актуальной региональной повестке.Очередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в кыргызском городе Чолпон-Ата. Выступая в официальной части, президент Узбекистана обозначил ключевые направления внутрирегионального сотрудничества.Мирзиёев подчеркнул важность партнерства и совместных согласованных усилий для благополучия всего региона в нынешних кризисных условиях.По итогам встречи лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке".

узбекистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент, узбекистан, таджикистан, шавкат мирзиёев, эмомали рахмон