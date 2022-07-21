https://uz.sputniknews.ru/20220721/programma-vstrechi-prezidentov-stran-tsa-v-cholpon-ate-26388353.html

Программа встречи президентов стран ЦА в Чолпон-Ате

Программа встречи президентов стран ЦА в Чолпон-Ате

Начало саммита лидеров стран ЦА в Кыргызстане запланировано на 11.20 по местному времени.

2022-07-21T10:16+0500

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политика

президент

центральная азия

встреча

саммит

лидер

страны ца

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Стала известна программа четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в четверг в Чолпон-Ате.Программа:

центральная азия

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президент, центральная азия, встреча, саммит, лидер, страны ца