https://uz.sputniknews.ru/20220721/programma-vstrechi-prezidentov-stran-tsa-v-cholpon-ate-26388353.html
Программа встречи президентов стран ЦА в Чолпон-Ате
Программа встречи президентов стран ЦА в Чолпон-Ате
Начало саммита лидеров стран ЦА в Кыргызстане запланировано на 11.20 по местному времени.
2022-07-21T10:16+0500
2022-07-21T10:16+0500
2022-07-21T10:19+0500
политика
президент
центральная азия
встреча
саммит
лидер
страны ца
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Стала известна программа четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в четверг в Чолпон-Ате.Программа:
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президент, центральная азия, встреча, саммит, лидер, страны ца
Программа встречи президентов стран ЦА в Чолпон-Ате
10:16 21.07.2022 (обновлено: 10:19 21.07.2022)
Начало саммита лидеров стран ЦА в Кыргызстане запланировано на 11.20 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Стала известна программа четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в четверг в Чолпон-Ате.
приезд делегаций в Конгресс-холл, церемония рукопожатия и совместное фотографирование;
заседание (консультативная встреча) президентов;
принятие итоговых документов;
совместный приезд в культурный центр "Рух Ордо";
совместное фотографирование на фоне Иссык-Куля в "Рух Ордо";
официальный прием от имени Садыра Жапарова в честь глав государств.