https://uz.sputniknews.ru/20220721/tsb-uzbekistana-snizil-osnovnuyu-stavku-chto-povliyalo-na-reshenie-26405258.html

ЦБ Узбекистана снизил основную ставку. Что повлияло на решение

ЦБ Узбекистана снизил основную ставку. Что повлияло на решение

Центральный банк на заседании в четверг принял решение снизить основную ставку до 15% годовых. О том, какие факторы повлияли на это решение – в нашем обзоре.

2022-07-21T18:22+0500

2022-07-21T18:22+0500

2022-07-21T18:22+0500

экономика

цб

узбекистан

основная ставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768424_0:732:2047:1883_1920x0_80_0_0_2adb8130f933ec8a332848075f4a97a7.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Центральный банк Узбекистан пересмотрел прогнозы макроэкономического развития на 2022 год. Исходя из тенденций инфляционных ожиданий, динамики цен и макроэкономических показателей в ближайшие месяцы, основная ставка снижена на 1 процентный пункт до 15% годовых. При этом до конца текущего года в экономике будут сохраняться “относительно жесткие” денежно-кредитные условия. В июне-июле внешнеэкономические условия были сравнительно стабильными. В июне реальный эффективный обменный курс ослаб на 0,2 процента по отношению к маю.Во внешнеторговых операциях наблюдалась тенденция роста экспортных поступлений и импортных платежей. В частности, во втором квартале экспортная выручка выросла на 41 процент по отношению к первому кварталу, а импортные платежи – на 19 процентов.В апреле-июне приток иностранной валюты, оказался выше ежегодных сезонных показателей роста (от экспорта, денежных переводов и иностранных кредитных линий). Это поддерживало объем предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Внутренние экономические условияПо итогам первого полугодия реальный рост экономики составил 5,4 процента. Это ниже показателя соответствующего периода прошлого года (7,2 процента), но все же выше апрельских оценок 3,5-4,5 процента.Более высокие темпы роста наблюдались в сельском хозяйстве, производстве продовольственных товаров и в розничной торговле.Внутренний спрос в экономике поддержало повышение месячных заработных плат и пенсий. При этом объем банковских кредитов, выделенных экономике, вырос на 10 процентов.Инфляция и инфляционные ожиданияВ июне годовая инфляция составила 12,2 процента, что объясняется перебоями в поставках и логистике, а также либерализацией отпускных цен на зерно.В структуре годовой инфляции продовольствие выросло на 16,5 процентов, а непродовольственные товары и услуги подорожали на 10,7 и 6,8 процентов соответственно.Денежно-кредитные условияВ результате снижения основной ставки ЦБ в июне, средневзвешенная ставка денежного рынка опустилась с 18 до 17,1 процента. Индекс Uzonia в июне сформировался у верхней границы процентного коридора основной ставки – около 17 процентов.По долгосрочным операциям денежного рынка, со сроком от 1 до 3 месяцев, процентная ставка снизилась с 19,6 в мае до 18,9 процентов в июне.В июне средняя ставка по срочным вкладам населения в национальной валюте составила 21 процент, а по депозитам юридических лиц – 17,7 процентов. Срочные депозиты населения в национальной валюте во втором квартале текущего года выросли на 21 процент, с начала года – на 30 процентов.Процентные ставки по кредитам в экономику в национальной валюте, снизились по сравнению с маем (23 процента) и составили в среднем 22,8 процента.Макроэкономические прогнозыЦентральный банк, принимая во внимание неопределенности, связанные с внешней экономической ситуацией, а также ожидаемые тенденции формирования совокупного спроса и предложения, пересмотрел прогнозы макроэкономического развития на 2022 год. Так прогнозируется:Следующее заседание Правления ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 8 сентября 2022 года.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цб, узбекистан, основная ставка