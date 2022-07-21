https://uz.sputniknews.ru/20220721/v-moskve-predstavili-antologiyu-uzbekskoy-poezii-26414090.html
В Москве представили “Антологию узбекской поэзии” — видео
В Москве представили “Антологию узбекской поэзии” — видео
В Москве презентовали “Антологию узбекской поэзии”. Это перевод на русский язык великих узбекских поэтов. У книги есть и аудиоверсия. Она будет представлена во всех русскоязычных школах республики.
2022-07-21T21:42+0500
2022-07-21T21:42+0500
2022-07-21T22:48+0500
культура
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В российской столице состоялась презентация первого тома книги “Антология узбекской поэзии”.Она содержит переводы на русский язык произведений таких великих представителей узбекской литературы, как Алишер Навои, Бабур и других.Издание книги поддержали многие российские учёные. Среди них — академик РАН, специалист в области физики космической плазмы Лев Зелёный.Он привел слова знаменитого узбекского математика, астронома Мирзо Улугбека и перечислил его открытия, которыми по сей день пользуется Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ".Издание обрело и свой голос. В создании аудиокниги принимал участие заслуженный артист Республики Узбекистан Сейдулла Молдаханов. По его словам, к работе подошли трепетно, так как диски появятся во всех русскоязычных школах Узбекистана.Составитель “Антологии” — поэт и литературовед, специалист по поэзии Востока Михаил Синельников. Проект поддержал фонд Алишера Усманова.Выход второй книги ожидается уже в конце 2022 года.
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москва, поэзия, русский язык
В Москве представили “Антологию узбекской поэзии” — видео
21:42 21.07.2022 (обновлено: 22:48 21.07.2022)
В Москве презентовали “Антологию узбекской поэзии”. Это перевод на русский язык великих узбекских поэтов. У книги есть и аудиоверсия. Она будет представлена во всех русскоязычных школах республики.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В российской столице состоялась презентация первого тома книги “Антология узбекской поэзии”.
Она содержит переводы на русский язык произведений таких великих представителей узбекской литературы, как Алишер Навои, Бабур и других.
Издание книги поддержали многие российские учёные. Среди них — академик РАН, специалист в области физики космической плазмы Лев Зелёный.
Он привел слова знаменитого узбекского математика, астронома Мирзо Улугбека и перечислил его открытия, которыми по сей день пользуется Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ".
Издание обрело и свой голос. В создании аудиокниги принимал участие заслуженный артист Республики Узбекистан Сейдулла Молдаханов. По его словам, к работе подошли трепетно, так как диски появятся во всех русскоязычных школах Узбекистана.
Составитель “Антологии” — поэт и литературовед, специалист по поэзии Востока Михаил Синельников. Проект поддержал фонд Алишера Усманова.
Выход второй книги ожидается уже в конце 2022 года.