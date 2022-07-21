https://uz.sputniknews.ru/20220721/v-tashkente-otkroetsya-shkolnaya-yarmarka-26392505.html
В Ташкенте откроется "Школьная ярмарка"
В Ташкенте откроется "Школьная ярмарка"
Где купить школьную форму и учебные принадлежности для детей?
2022-07-21T12:55+0500
2022-07-21T12:55+0500
2022-07-21T12:55+0500
общество
школьники
ярмарка
школьная форма
ташкент
дети
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента организовал "Школьную ярмарку" в торговом центре INDEX в Янгихаетском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации."На ярмарке можно купить качественную и недорогую школьную форму и принадлежности для ваших детей к новому учебному году. Сделать это можно напрямую от производителей и в одном месте", - сообщили в хокимияте.Местные предприятия по производству школьной формы и школьных принадлежностей представят на ярмарке свою продукцию по низким ценам."Школьная ярмарка" в ТЦ INDEX будет работать ежедневно с 1 по 30 августа с 9:00 до 00:00."Для удобства жителей будут организованы бесплатные автобусы от станции метро "Дустлик-5" до ТЦ INDEX", - добавили в ведомстве.Читайте также:Узбекистанцы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии
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школьники, ярмарка, школьная форма, ташкент, дети
В Ташкенте откроется "Школьная ярмарка"
В столичном хокимияте рассказали, где купить школьную форму и учебные принадлежности для детей.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Хокимият Ташкента организовал "Школьную ярмарку" в торговом центре INDEX в Янгихаетском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации
.
"На ярмарке можно купить качественную и недорогую школьную форму и принадлежности для ваших детей к новому учебному году. Сделать это можно напрямую от производителей и в одном месте", - сообщили в хокимияте.
Местные предприятия по производству школьной формы и школьных принадлежностей представят на ярмарке свою продукцию по низким ценам.
"Школьная ярмарка" в ТЦ INDEX будет работать ежедневно с 1 по 30 августа с 9:00 до 00:00.
"Для удобства жителей будут организованы бесплатные автобусы от станции метро "Дустлик-5" до ТЦ INDEX", - добавили в ведомстве.