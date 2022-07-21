https://uz.sputniknews.ru/20220721/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26387654.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В столице сохраняется жаркая и солнечная погода.

2022-07-21T10:09+0500

2022-07-21T10:09+0500

2022-07-21T10:12+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В четверг в Узбекистане будет сухо и жарко. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.Температура воздуха в республике поднимется до 40-45 градусов, на севере, юге и в пустынной зоне местами до 47 градусов. В Ташкенте также сохранится солнечная погода, а максимальная температура достигнет 41-43 градусов.В горных районах страны осадки не ожидаются. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха — 32-37 градусов. Однако на предгорных и горных территориях Ферганской области возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.

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узгидромет, погода, жара, солнце