https://uz.sputniknews.ru/20220721/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26387654.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В столице сохраняется жаркая и солнечная погода.
2022-07-21T10:09+0500
2022-07-21T10:09+0500
2022-07-21T10:12+0500
общество
узгидромет
погода
жара
солнце
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В четверг в Узбекистане будет сухо и жарко. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.Температура воздуха в республике поднимется до 40-45 градусов, на севере, юге и в пустынной зоне местами до 47 градусов. В Ташкенте также сохранится солнечная погода, а максимальная температура достигнет 41-43 градусов.В горных районах страны осадки не ожидаются. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха — 32-37 градусов. Однако на предгорных и горных территориях Ферганской области возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узгидромет, погода, жара, солнце
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
10:09 21.07.2022 (обновлено: 10:12 21.07.2022)
В столице сохраняется жаркая и солнечная погода.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik.
В четверг в Узбекистане будет сухо и жарко. Об этом сообщает пресс-служба
Узгидромета.
Температура воздуха в республике поднимется до 40-45 градусов, на севере, юге и в пустынной зоне местами до 47 градусов. В Ташкенте также сохранится солнечная погода, а максимальная температура достигнет 41-43 градусов.
В горных районах страны осадки не ожидаются. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха — 32-37 градусов. Однако на предгорных и горных территориях Ферганской области возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.