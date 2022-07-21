https://uz.sputniknews.ru/20220721/vengriya-xochet-zakupit-bolshe-rossiyskogo-gaza-26412088.html

Венгрия хочет закупить больше российского газа

Венгрия хочет закупить больше российского газа

Венгрия хочет закупить дополнительные объемы газа у России. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, страна уже предприняла меры для этого.

2022-07-21T20:42+0500

2022-07-21T20:42+0500

2022-07-21T20:42+0500

россия

венгрия

газ

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Венгрия хочет закупить у России дополнительные объемы газа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в четверг.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, просьба будет незамедлительно рассмотрена.Как отметил Сийярто, Венгрия предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией. По его словам, без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.Переговоры Сергея Лаврова с Петером Сийярто прошли в четверг в Москве. По словам российского министра, они были доверительные и и весьма содержательными.

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венгрия, газ