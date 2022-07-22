https://uz.sputniknews.ru/20220722/podachu-vody-skoro-vosstanovyat-26447256.html
Подачу воды скоро восстановят
Подачу воды скоро восстановят
Спецслужбы оперативно устранили поломку на главном сооружении "Кадирия".
2022-07-22T19:38+0500
2022-07-22T19:38+0500
2022-07-22T19:38+0500
общество
ташкент
вода
водоснабжение
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ТАШКЕНТ. 22 июл - Sputnik. Водоснабжение в нескольких районах Ташкента скоро восстановят, сообщает пресс-служба ООО "Toshkent shahar suv ta'minoti".По данным организации, отключение воды в нескольких районах столицы было связано с аварией в электроснабжении главного сооружения "Кадирия".Специальные службы оперативно устранили поломку. Вода начнет поступать в жилые дома в ближайшее время, сообщает пресс-служба.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, вода, водоснабжение
Подачу воды скоро восстановят
Спецслужбы оперативно устранили поломку на главном сооружении "Кадирия".
ТАШКЕНТ. 22 июл - Sputnik. Водоснабжение в нескольких районах Ташкента скоро восстановят, сообщает пресс-служба
ООО "Toshkent shahar suv ta'minoti".
По данным организации, отключение воды в нескольких районах столицы было связано с аварией в электроснабжении главного сооружения "Кадирия".
Специальные службы оперативно устранили поломку. Вода начнет поступать в жилые дома в ближайшее время, сообщает пресс-служба.