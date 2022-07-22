https://uz.sputniknews.ru/20220722/podachu-vody-skoro-vosstanovyat-26447256.html

Подачу воды скоро восстановят

Подачу воды скоро восстановят

Спецслужбы оперативно устранили поломку на главном сооружении "Кадирия".

2022-07-22T19:38+0500

2022-07-22T19:38+0500

2022-07-22T19:38+0500

общество

ташкент

вода

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23364053_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f15b6685c23683a111694da4a8d28b3.jpg

ТАШКЕНТ. 22 июл - Sputnik. Водоснабжение в нескольких районах Ташкента скоро восстановят, сообщает пресс-служба ООО "Toshkent shahar suv ta'minoti".По данным организации, отключение воды в нескольких районах столицы было связано с аварией в электроснабжении главного сооружения "Кадирия".Специальные службы оперативно устранили поломку. Вода начнет поступать в жилые дома в ближайшее время, сообщает пресс-служба.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, вода, водоснабжение