https://uz.sputniknews.ru/20220722/stali-izvestny-soperniki-uzbekskix-bokserov-na-mejdunarodnom-turnire-v-kuveyte-26420168.html
Стали известны соперники узбекских боксеров на международном турнире в Кувейте
Стали известны соперники узбекских боксеров на международном турнире в Кувейте
На первом международном турнире по боксу в Кувейте провели жеребьевку.
2022-07-22T10:37+0500
2022-07-22T10:37+0500
2022-07-22T10:37+0500
спорт
кувейт
боксер
турнир
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Стали известны соперники узбекистанских спортсменов на международном турнире по боксу в Кувейте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, накануне прошла жеребьевка. По ее итогам Абдумажид Маннопов, выступающий в весовой категории до 52 кг встретится с Шунайл Аль Карнас из Йемена, а Абдумалик Халаков (до 57 кг) поборется в поединке с уроженцем Кыргызстана Санджаем Сейдекматовым.Другой узбекистанский боксер Лазизбек Фаттоев, выступающий в весе до 63 кг, выступит против катарца Абдулхади аль Марри. Джавлонбек Юлдашев (до 71 кг), в свою очередь, встретится в поединке с кувейтцем Али Сад Тахиром.Также Дилшодбек Рузметов (до 80 кг) встретится с немцем Оливером Гинкелем и Талалом Аль Мотава из Кувейта, а Диербек Уралов, представитель весовой категории до 90 кг, выйдет на ринг против Рашид Мехринфар из Бахрейна и Тофана Шарифи из Ирана.Читайте также:
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кувейт, боксер, турнир
Стали известны соперники узбекских боксеров на международном турнире в Кувейте
На первом международном турнире по боксу в Кувейте провели жеребьевку.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik.
Стали известны соперники узбекистанских спортсменов на международном турнире по боксу в Кувейте. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, накануне прошла жеребьевка. По ее итогам Абдумажид Маннопов, выступающий в весовой категории до 52 кг встретится с Шунайл Аль Карнас из Йемена, а Абдумалик Халаков (до 57 кг) поборется в поединке с уроженцем Кыргызстана Санджаем Сейдекматовым.
Другой узбекистанский боксер Лазизбек Фаттоев, выступающий в весе до 63 кг, выступит против катарца Абдулхади аль Марри. Джавлонбек Юлдашев (до 71 кг), в свою очередь, встретится в поединке с кувейтцем Али Сад Тахиром.
Также Дилшодбек Рузметов (до 80 кг) встретится с немцем Оливером Гинкелем и Талалом Аль Мотава из Кувейта, а Диербек Уралов, представитель весовой категории до 90 кг, выйдет на ринг против Рашид Мехринфар из Бахрейна и Тофана Шарифи из Ирана.