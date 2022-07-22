https://uz.sputniknews.ru/20220722/stali-izvestny-soperniki-uzbekskix-bokserov-na-mejdunarodnom-turnire-v-kuveyte-26420168.html

Стали известны соперники узбекских боксеров на международном турнире в Кувейте

Стали известны соперники узбекских боксеров на международном турнире в Кувейте

На первом международном турнире по боксу в Кувейте провели жеребьевку.

2022-07-22T10:37+0500

2022-07-22T10:37+0500

2022-07-22T10:37+0500

спорт

кувейт

боксер

турнир

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Стали известны соперники узбекистанских спортсменов на международном турнире по боксу в Кувейте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, накануне прошла жеребьевка. По ее итогам Абдумажид Маннопов, выступающий в весовой категории до 52 кг встретится с Шунайл Аль Карнас из Йемена, а Абдумалик Халаков (до 57 кг) поборется в поединке с уроженцем Кыргызстана Санджаем Сейдекматовым.Другой узбекистанский боксер Лазизбек Фаттоев, выступающий в весе до 63 кг, выступит против катарца Абдулхади аль Марри. Джавлонбек Юлдашев (до 71 кг), в свою очередь, встретится в поединке с кувейтцем Али Сад Тахиром.Также Дилшодбек Рузметов (до 80 кг) встретится с немцем Оливером Гинкелем и Талалом Аль Мотава из Кувейта, а Диербек Уралов, представитель весовой категории до 90 кг, выйдет на ринг против Рашид Мехринфар из Бахрейна и Тофана Шарифи из Ирана.Читайте также:

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кувейт, боксер, турнир