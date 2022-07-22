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У Ташкента появился цифровой двойник — видео
У Ташкента появился цифровой двойник — видео
В Узбекистане поэтапно внедряются цифровые технологии. Выбирают при этом российское программное обеспечение и специалистов. Как это все работает и какие уже достигнуты результаты — в нашем сюжете.
2022-07-22T09:54+0500
2022-07-22T09:54+0500
2022-07-22T09:54+0500
видео
ташкент
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технологии
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В хокимияте Ташкента появился Департамент цифрового развития. Под его руководством работает Ситуационный центр. Его главная задача – анализировать проблемы города. А решать их помогает цифровой двойник Ташкента.Первым серьезным испытанием для центра стал январский блэкаут. Как удалось справиться с вызовом и как в цифровизации Ташкента помогают российские специалисты?Обо всем этом, и не только, рассказал руководитель Департамента цифрового развития, заместитель хокима по внедрению информационных технологий Алексей Хен.Все подробности — в нашем видео.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, узбекистан, технологии, видео
У Ташкента появился цифровой двойник — видео
В Узбекистане поэтапно внедряются цифровые технологии. Выбирают при этом российское программное обеспечение и специалистов. Как это все работает и какие уже достигнуты результаты — в нашем сюжете.
В хокимияте Ташкента появился Департамент цифрового развития. Под его руководством работает Ситуационный центр. Его главная задача – анализировать проблемы города. А решать их помогает цифровой двойник Ташкента.
Первым серьезным испытанием для центра стал январский блэкаут. Как удалось справиться с вызовом и как в цифровизации Ташкента помогают российские специалисты?
Обо всем этом, и не только, рассказал руководитель Департамента цифрового развития, заместитель хокима по внедрению информационных технологий Алексей Хен.
Все подробности — в нашем видео.