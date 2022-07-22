https://uz.sputniknews.ru/20220722/u-tashkenta-poyavilsya-tsifrovoy-dvoynik--video-26414715.html

У Ташкента появился цифровой двойник — видео

У Ташкента появился цифровой двойник — видео

В Узбекистане поэтапно внедряются цифровые технологии. Выбирают при этом российское программное обеспечение и специалистов. Как это все работает и какие уже достигнуты результаты — в нашем сюжете.

2022-07-22T09:54+0500

2022-07-22T09:54+0500

2022-07-22T09:54+0500

видео

ташкент

узбекистан

технологии

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В хокимияте Ташкента появился Департамент цифрового развития. Под его руководством работает Ситуационный центр. Его главная задача – анализировать проблемы города. А решать их помогает цифровой двойник Ташкента.Первым серьезным испытанием для центра стал январский блэкаут. Как удалось справиться с вызовом и как в цифровизации Ташкента помогают российские специалисты?Обо всем этом, и не только, рассказал руководитель Департамента цифрового развития, заместитель хокима по внедрению информационных технологий Алексей Хен.Все подробности — в нашем видео.

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ташкент, узбекистан, технологии, видео