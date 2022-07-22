https://uz.sputniknews.ru/20220722/uzbekistantsy-smogut-zamenit-voditelskoe-udostoverenie-onlayn-26415136.html
Узбекистанцы смогут заменить водительское удостоверение онлайн
Узбекистанцы смогут заменить водительское удостоверение онлайн
В Узбекистане появится возможность заменить права в онлайн-режиме. Для этого не нужно будет посещать центры госуслуг. Готовые документы придут по почте.
2022-07-22T10:15+0500
2022-07-22T10:15+0500
2022-07-22T10:15+0500
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водительское удостоверение
узбекистан
почта
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Узбекистане появится возможность заменить водительское удостоверение в онлайн-режиме.Об этом на заседании парламента министр юстиции республики Русланбек Давлетов.По его словам, это поможет снизить нагрузку на центры государственных услуг, потому как их посещение ограничится лишь одним разом — когда надо будет поставить подпись и забрать готовые права.Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. С тех пор сроки их замены неоднократно продлевались.Полностью поменять старые образцы на новые изначально планировалось до 31 декабря 2020 года. Затем этот срок был продлен на год, и еще раз – до 31 декабря 2022 года.Однако правительственным постановлением от 12 апреля установлен новый график их замены, которых заканчивается 31 декабря 2023 года.Изначально для замены прав необходимо было предъявить экзаменационный лист, медицинскую справку, паспорт, старые водительские права и талон. Позднее порядок был упрощен, а количество требуемых документов сокращено. Есть также возможность подать заявку онлайн.Узбекистанцы, находящиеся в России, могут обменять удостоверения в консульских учреждениях республики.
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права, водительское удостоверение, узбекистан, почта
Узбекистанцы смогут заменить водительское удостоверение онлайн
В Узбекистане появится возможность заменить права в онлайн-режиме. Для этого не нужно будет посещать центры госуслуг. Готовые документы придут по почте.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Узбекистане появится возможность заменить водительское удостоверение в онлайн-режиме.
Об этом на заседании парламента министр юстиции республики Русланбек Давлетов.
По его словам, это поможет снизить нагрузку на центры государственных услуг, потому как их посещение ограничится лишь одним разом — когда надо будет поставить подпись и забрать готовые права.
“Сейчас мы пытаемся решить эту проблему, если снять вопрос с подписанием, вообще не нужно будет приезжать в центр. Принимать будем только в электронной форме. (Готовое удостоверение будем — Прим. Sputnik) отправлять всем по почте”, — заявил министр.
Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. С тех пор сроки их замены неоднократно продлевались.
Полностью поменять старые образцы на новые изначально планировалось до 31 декабря 2020 года. Затем этот срок был продлен на год, и еще раз – до 31 декабря 2022 года.
Однако правительственным постановлением от 12 апреля установлен новый график их замены, которых заканчивается 31 декабря 2023 года.
Изначально для замены прав необходимо было предъявить экзаменационный лист, медицинскую справку, паспорт, старые водительские права и талон. Позднее порядок был упрощен, а количество требуемых документов сокращено. Есть также возможность подать заявку онлайн.
Узбекистанцы, находящиеся в России, могут обменять удостоверения в консульских учреждениях республики.