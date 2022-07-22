https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-aeroportu-tashkenta-poyavilsya-besplatnyy-wi-fi-26447499.html

В аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi

В аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi

Подключиться можно будет на всей территории терминального комплекса по номеру телефона

2022-07-22T20:02+0500

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общество

аэропорт ташкента

wi-fi

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".Как сообщает пресс-служба, сотрудники аэропорта и специалисты компании "Узбектелеком" завершили работы по проведению каналов связи и установки оборудования. Беспроводной интернет теперь действует на всей территории терминального комплекса – в залах вылета и прилета.Подключиться можно платно и бесплатно. Чтобы бесплатно воспользоваться сетью Wi-Fi, нужно просмотреть три коротких рекламных ролика. При платном подключении можно будет выбрать тарифный план и получить неограниченный доступ в Интернет согласно выбранному тарифу.Читайте также: В аэропорту Ташкента временные ограничения – подробности

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аэропорт ташкента, wi-fi