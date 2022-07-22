https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-aeroportu-tashkenta-poyavilsya-besplatnyy-wi-fi-26447499.html
В аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi
В аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi
Подключиться можно будет на всей территории терминального комплекса по номеру телефона
2022-07-22T20:02+0500
2022-07-22T20:02+0500
2022-07-22T20:12+0500
общество
аэропорт ташкента
wi-fi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1b/21106827_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_14434f90b812e60ec5e4033e64d0f63a.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".Как сообщает пресс-служба, сотрудники аэропорта и специалисты компании "Узбектелеком" завершили работы по проведению каналов связи и установки оборудования. Беспроводной интернет теперь действует на всей территории терминального комплекса – в залах вылета и прилета.Подключиться можно платно и бесплатно. Чтобы бесплатно воспользоваться сетью Wi-Fi, нужно просмотреть три коротких рекламных ролика. При платном подключении можно будет выбрать тарифный план и получить неограниченный доступ в Интернет согласно выбранному тарифу.Читайте также: В аэропорту Ташкента временные ограничения – подробности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1b/21106827_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6835f0effacac32e976bed543d866296.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт ташкента, wi-fi
В аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi
20:02 22.07.2022 (обновлено: 20:12 22.07.2022)
Подключиться можно будет на всей территории терминального комплекса по номеру телефона
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik.
В Международном аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports"
.
Как сообщает пресс-служба, сотрудники аэропорта и специалисты компании "Узбектелеком" завершили работы по проведению каналов связи и установки оборудования. Беспроводной интернет теперь действует на всей территории терминального комплекса – в залах вылета и прилета.
"Для подключения к Интернету посетителям аэропорта достаточно будет просто выполнить поиск Wi-Fi сети #TASAirportUzcloud и нажать кнопку "Подключить". Система перенаправит на страницу авторизации, на которой необходимо будет ввести номер мобильного телефона. На указанный номер придёт SMS для подтверждения авторизации", - уточнили в пресс-службе.
Подключиться можно платно и бесплатно. Чтобы бесплатно воспользоваться сетью Wi-Fi, нужно просмотреть три коротких рекламных ролика. При платном подключении можно будет выбрать тарифный план и получить неограниченный доступ в Интернет согласно выбранному тарифу.