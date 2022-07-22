https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-samarkande-obsujdayut-rasprostranenie-vpch-v-strane-26438778.html

В Самарканде обсуждают распространение ВПЧ в стране

В Самарканде обсуждают распространение ВПЧ в стране

В Узбекистане рак шейки матки занимает второе место по распространенности.

2022-07-22T15:53+0500

2022-07-22T15:53+0500

2022-07-22T15:53+0500

общество

самарканд

вирус папилломы человека

вирус

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Самарканде проходит конференция, которая посвящена вопросам диагностики и лечения вируса папилломы человека (ВПЧ) и его распространению в Узбекистане. Так, мероприятие проходит 22-23 июля, и в нем принимают участие представители минздрава, СЭС, врачи и ученые, KPFIH.Известно, что в регионах Узбекистана в течение трех лет планируют обследовать 50 тыс. женщин на наличие вируса папилломы человека и рак шейки матки (РШМ). На данный момент обследование уже прошли более 12 тыс. женщин.В Узбекистане, как и во всем мире, РШМ занимает второе место по распространенности среди женщин всех возрастов. Лидирующее место занимает рак молочной железы. По данным онкологической базы данных Global Cancer Observatory, ежегодно в республике рак шейки матки выявляют у 1863 женщин, и более 42% из них умирают. Причиной большинства смертей является поздняя диагностика. Именно вирус папилломы человека вызывает РШМ, его обнаруживают в 98-99% случаев.В ходе конференции специалисты отметили, что рак шейки матки — единственный вид рака, который можно полностью предотвратить. Он развивается постепенно. Развитие опухоли обусловлено предраковыми заболеваниями. Времени для диагностики и лечения достаточно, подчеркнули специалисты.В настоящее время в рамках пилотного проекта Минздрава Узбекистана, НИИ вирусологии и KOFIH 50 тыс. женщин в Ташкенте, Самаркандской и Андижанской областях пройдут обследование на наличие ВПЧ, а также диагностику рака шейки матки. На сегодняшний день в рамках проекта в Ташкенте и Андижанской области обследовали более 12 тыс. женщин. Вирус выявили у 11% из них. В Андижанской области у 6% женщин, прошедших повторное обследование, диагностировали предраковые заболевания и у 3% обнаружили рак шейки матки.Также на конференции сообщили, что в Самарканде обследование женщин началось в июне этого года, поэтому конкретных данных по этому региону пока нет. Проект будет длиться до 2024 года. Благодаря данной программе впервые изучат распространение ВПЧ в масштабах страны и создадут систему ранней диагностики ВПЧ и рака шейки матки, а также разработают стандарты и практическое руководство по выявлению вируса, профилактике и лечению рака.Напомним: Узбекистан активно сотрудничает с зарубежными партнерами в сфере здравоохранения, в частности, развивает кооперацию с Россией. Так, в Ташкенте открылся Центр детской онкогематологии. Также власти Узбекистана изучили опыт Медицинского исследовательского центра имени Рогачева. Помимо этого, скоро в республике откроют филиал Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова.

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самарканд, вирус папилломы человека, вирус