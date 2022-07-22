https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-uzbekistane-testiruyut-set-5g-26415952.html

В Узбекистане тестируют сеть 5G

В Узбекистане тестируют сеть 5G

Глава узбекистанского Мининфокома поделился в соцсетях скриншотами с тестированием сети пятого поколения 5G. Скорость скачивания на них достигает 896 Мбит/с.

2022-07-22T07:48+0500

2022-07-22T07:48+0500

2022-07-22T07:48+0500

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5g

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов сообщил о тестировании технологии 5G на территории республики.В своем Telegram-канале он рассказал, что сеть мобильной связи пятого поколения тестируется в строящемся Туристическом центре Самарканда. Свой пост он сопроводил скриншотом с программой по измерению скорости доступа к Интернет.По его словам, на территории туристического центра впервые совместно все мобильные операторы страны установили антенны на одной мачте и внедрили активную распределённую антенную систему (Active DAS) внутри зданий. Это позволило создать условия для оказания услуг высокого качества.Министр также напомнил, что в этом году в Туристическом центре Самарканда с 24 по 27 октября будет проходить ежегодная Неделя информационно-коммуникационных технологий.

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узбекистан, сеть, 5g