https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-uzbekistane-testiruyut-set-5g-26415952.html
В Узбекистане тестируют сеть 5G
В Узбекистане тестируют сеть 5G
Глава узбекистанского Мининфокома поделился в соцсетях скриншотами с тестированием сети пятого поколения 5G. Скорость скачивания на них достигает 896 Мбит/с.
2022-07-22T07:48+0500
2022-07-22T07:48+0500
2022-07-22T07:48+0500
общество
узбекистан
сеть
5g
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов сообщил о тестировании технологии 5G на территории республики.В своем Telegram-канале он рассказал, что сеть мобильной связи пятого поколения тестируется в строящемся Туристическом центре Самарканда. Свой пост он сопроводил скриншотом с программой по измерению скорости доступа к Интернет.По его словам, на территории туристического центра впервые совместно все мобильные операторы страны установили антенны на одной мачте и внедрили активную распределённую антенную систему (Active DAS) внутри зданий. Это позволило создать условия для оказания услуг высокого качества.Министр также напомнил, что в этом году в Туристическом центре Самарканда с 24 по 27 октября будет проходить ежегодная Неделя информационно-коммуникационных технологий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, сеть, 5g
В Узбекистане тестируют сеть 5G
Глава узбекистанского Мининфокома поделился в соцсетях скриншотами с тестированием сети пятого поколения 5G. Скорость скачивания на них достигает 896 Мбит/с.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов сообщил о тестировании технологии 5G на территории республики.
В своем Telegram-канале он рассказал, что сеть мобильной связи пятого поколения тестируется в строящемся Туристическом центре Самарканда. Свой пост он сопроводил скриншотом с программой по измерению скорости доступа к Интернет.
По его словам, на территории туристического центра впервые совместно все мобильные операторы страны установили антенны на одной мачте и внедрили активную распределённую антенную систему (Active DAS) внутри зданий. Это позволило создать условия для оказания услуг высокого качества.
Министр также напомнил, что в этом году в Туристическом центре Самарканда с 24 по 27 октября будет проходить ежегодная Неделя информационно-коммуникационных технологий.