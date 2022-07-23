https://uz.sputniknews.ru/20220723/zapad-ne-mojet-pobedit-rossiyu-no-xochet-ee-likvidirovat-26463907.html

Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать

Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать

Запад вернулся к своей старой идее.

2022-07-23T22:00+0500

2022-07-23T22:00+0500

2022-07-23T22:00+0500

колумнисты

россия

запад

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Запад вернулся к своей старой идее: если Россию невозможно победить на поле боя или с помощью санкций, ее нужно просто ликвидировать, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов. Идея не нова, но в нынешней ситуации для Запада, по сути, безальтернативна — надо же что-то делать с этой извечной русской проблемой, необходимо ставить стратегические цели и идти к ним. Нет России — нет проблем для Запада, логично?А так как ликвидировать ядерную сверхдержаву извне невозможно, то есть единственный способ достижения поставленной цели: руками жителей самой России. Ставка на условно цветную революцию (то есть смуту и внутренний переворот), в результате которой к власти придут прозападные "люди с хорошими лицами", которые сами распустят Россию или преобразуют ее в конфедерацию, не сработала — хотя после роспуска СССР в 1991 году так хотелось верить в "продолжение процесса". Наоборот, Россия начала собирать земли, восстанавливая свое историческое пространство. Так что остается последняя надежда — взорвать весь этот "русский дом" изнутри.Как? С помощью национального вопроса, то есть сепаратизма. Благо есть опыт 1917-го и 1991-го — в первом случае сработало на время, зато после второго мы до сих пор пожинаем горькие плоды. Третий акт должен быть последним — после него Россия как единое государство должна перестать существовать.Бред? Пустые надежды? Но ведь наши англосаксонские противники не собираются ничего делать сами — они хотят все сделать нашими же руками. В первую очередь руками политической эмиграции и региональных сепаратистов — то есть точно так же, как это было сделано в ходе Первой мировой войны и Февральской революции. Резкий рост сепаратизма был бы невозможен без подготовительной работы, которую многие годы проводили как эмигранты, так и местные сепаратисты, — и сейчас англосаксы делают ставку именно на такой сценарий. Пускай пройдет десять, двадцать лет, но они будут работать над созданием условий для демонтажа России.Поддерживая "порабощенные народы", то есть пытаясь создать идеологическую и организационную базу для будущего развала России. Окончательного развала — так, чтобы никогда больше не было этого опасного "русского мира".Эта работа уже идет. Вчера в Праге открылся II "Форум свободных народов России". Среди участников и гостей — бывшие польские и украинские министры иностранных дел, два экс-депутата Госдумы (Пономарев и Гудков) и несколько десятков очень активных эмигрантов, претендующих на то, чтобы представлять разные народы нашей страны (от башкир и бурятов до чеченцев и калмыков). Будут и американские, и европейские гости — тем более что мероприятие проходит практически сразу же после ежегодно отмечаемой в Штатах "Недели порабощенных народов", которая призвана продемонстрировать поддержку Америкой борьбы за свободу и независимость. Кого? Татар и чеченцев?Нет, всех страдающих от коммунистического ига народов мира — от китайцев до латышей. Да, это все было провозглашено еще в 50-е, но потом вместо "коммунизма" стали говорить об авторитаризме и диктатуре и добавлять иранцев и белорусов. Но сейчас тема "русского империализма" снова стала актуальной — и от него надо спасать не только Украину, но и саму Россию. А лучшее спасение, как известно, — это ликвидация.На картах, которые рисуют на форуме, есть какое-то "Содружество Государств Свободной России", но понятно, что это просто фикция, формальное обозначение территории. В реальности речь идет о разделе страны на 19 или более государств — причем не только по национальному, но и по территориальному принципу. Кроме независимых Мордовии и Алтая, Калмыкии и Тувы, должны появиться Северо-Кавказская Федерация, Уральская Республика, Сибирская Республика, Балтийская Республика, Дальневосточная Республика и даже... Российская Республика. В других вариантах раздела России фигурирует сразу несколько федераций — Югра-Тюмень, Сибирская, Балтийская, Идель-Урал, Ингрия, Дона и Поволжья...Что же необходимо сделать для достижения поставленной цели? Ох, тут просто целый набор различных "де".Деимпериализация и деколонизация, депутинизация и денацификация, демилитаризация и денуклеаризация (то есть лишение ядерного статуса)... И в конце концов — экономико-социальные изменения.Каждое из шести "де" подробно расшифровывается (например, "позволит каждому народу, каждому региону со своей историей, самобытностью, культурой и экономикой, в полной степени реализовать право на самоопределение"). Но возникает такое ощущение, что чего-то все-таки не хватает, — и действительно, в одной из публикаций форума есть более полный список необходимых "де". Там их семь — есть еще и "дерашитизация". В окончательный список целей она не вошла — как слишком откровенная — но само ее появление абсолютно закономерно."Дерашитизация", если переводить на русский, — это дерусификация. Не знаю, кто придумал этот термин, украинский политик или креативный эмигрант из Москвы (и какой смысл он вкладывал — ведь "рашизмом" они называют и идею русского мира), но он точнее всего отражает цели так называемой деколонизации России. Россию нужно дерусифицировать, то есть избавить от русских. Как? Нет, зачем сразу как Гитлер, зачем уничтожать — нужно просто сделать так, чтобы русские перестали осознавать себя русскими.Как малороссы-украинцы и многие русские на территории Украины перестали осознавать себя частью русского народа, так и русские на территории России должны превратиться в сибиряков, казаков, балтийцев, москвичей, кубанцев. При желании все это действительно можно сделать — нужно только время, сила и пропаганда. Но первичным условием является, конечно, отсутствие сильной центральной власти и сломленность духа русского народа. Дайте им такую Россию — и они переделают русских в нерусских за несколько десятилетий.Проблема только в том, что никто им такой России не даст, — и дело тут не в Путине, а в самом русском народе. Он прошел через тяжелейшие испытания распада Союза и социально-экономического строя, разгула сепаратизма и угрозы дальнейшего развала уже России, но собрался с силами и духом. Будучи крупнейшим разделенным народом в мире, он собирает воедино сам себя и свои земли — и не собирается расслабляться. Причем не только на поле боя, но и внутри страны.Только от нас зависит, выдержит ли единство России испытания на прочность, потому что главные из них исходят не от наших геополитических противников и используемых ими сепаратистов, а от нашего собственного отношения к своей стране. Нам угрожает не сепаратизм (с ним, на самом деле, можно грамотно бороться), а пренебрежение интересами и ценностями нашего народа, которое долгие годы было нормой для немалой части элит. Именно в этом была главная угроза единству России — когда русские не чувствовали себе хозяевами в своем доме. И, как следствие, готовы были поддержать разнообразные "хватит кормить Кавказ", "Москва на нас рукой махнула", "зачем нам эта империя". Но Путин давно уже вел процесс национализации элит, существенно ускорившийся после 2014-го. А сейчас он пойдет очень быстрыми темпами.Да, нам еще очень много чего нужно переделать, воссоздать и построить в своем государстве, сделав его по-настоящему национальным и справедливым, сформировав действительно национально мыслящую элиту, разделяющую ценности и идеалы нашего народа. И в этом нет никакого ущемления интересов малых народов России, потому что все народы нашей страны заинтересованы в том, чтобы русские жили своим умом и своим укладом, организовывали жизнь в стране согласно своим традициям и представлениям о добре и зле, служили своей стране не за страх, а за совесть и знали, что элиты — это действительно "лучшие люди", потому что они являются плотью от плоти народа.Потому что в этом случае и у всех остальных народов нашей страны будут все условия для развития и сохранения их культуры, языка и уклада. А если провести дерусификацию русских, то есть лишить их национальности, то рухнет не просто Россия, а все наше огромное евразийское пространство со всеми населяющими его народами. Русские знают это. И чувствуют свою ответственность не только за себя, но и за все живущие рядом с ними народы.Читайте также:Полеты "Ланцета" и "Ласточки" ускоряют демилитаризацию Украины

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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россия, запад