https://uz.sputniknews.ru/20220724/pyat-let-pyat-napravleniy-osnovnye-rezultaty-reform-v-uzbekistane--infografika-26453047.html
Пять лет, пять направлений: основные результаты реформ в Узбекистане — инфографика
Пять лет, пять направлений: основные результаты реформ в Узбекистане — инфографика
Шавкат Мирзиёев проводит в Узбекистане масштабные преобразования по пяти основным направлениям. Каких результатов достигла страна за пять лет - в инфографике Sputnik.
2022-07-24T15:53+0500
2022-07-24T15:53+0500
2022-07-24T16:24+0500
инфографика
шавкат мирзиёев
реформы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/18/26480548_0:170:1432:976_1920x0_80_0_0_0bfb2a8e081b56f048b7b185ca33fba6.png
В 2017 году вскоре после избрания на пост президента Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана:Краткий обзор основных результатов реформ в Узбекистане — в нашей инфографике.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/18/26480548_0:36:1432:1110_1920x0_80_0_0_add796f5dee7a217a71611a60b07b39f.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, реформы
Пять лет, пять направлений: основные результаты реформ в Узбекистане — инфографика
15:53 24.07.2022 (обновлено: 16:24 24.07.2022)
Шавкат Мирзиёев проводит в Узбекистане масштабные преобразования по пяти основным направлениям. Каких результатов достигла страна за пять лет — в инфографике Sputnik.
В 2017 году вскоре после избрания на пост президента Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана:
совершенствование системы государственного и общественного строительства;
обеспечение верховенства закона, реформа судебно-правовой системы;
развитие и либерализация экономики;
развитие социальной сферы;
обеспечение безопасности, межнационального согласия, религиозной толерантности, взвешенная внешняя политика.
Краткий обзор основных результатов реформ в Узбекистане — в нашей инфографике.