https://uz.sputniknews.ru/20220724/pyat-let-pyat-napravleniy-osnovnye-rezultaty-reform-v-uzbekistane--infografika-26453047.html

Пять лет, пять направлений: основные результаты реформ в Узбекистане — инфографика

Пять лет, пять направлений: основные результаты реформ в Узбекистане — инфографика

Шавкат Мирзиёев проводит в Узбекистане масштабные преобразования по пяти основным направлениям. Каких результатов достигла страна за пять лет - в инфографике Sputnik.

2022-07-24T15:53+0500

2022-07-24T15:53+0500

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инфографика

шавкат мирзиёев

реформы

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В 2017 году вскоре после избрания на пост президента Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана:Краткий обзор основных результатов реформ в Узбекистане — в нашей инфографике.

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шавкат мирзиёев, реформы