https://uz.sputniknews.ru/20220724/v-moskve-rasskazali-o-nauchnoy-rabote-shavkata-mirziyoeva--video-26452909.html

В Москве рассказали о научной работе Шавката Мирзиёева — видео

В Москве рассказали о научной работе Шавката Мирзиёева — видео

В отделе диссертаций Российской государственной библиотеке хранятся экземпляр диссертации Шавката Мирзиёева. Чему посвящена работа и насколько она актуальна сегодня, рассказывают сотрудники библиотеки.

2022-07-24T18:00+0500

2022-07-24T18:00+0500

2022-07-24T18:00+0500

видео

шавкат мирзиёев

москва

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В хранилище отдела диссертаций Российской государственной библиотеки собраны уникальные научные работы из всех республик СССР с 1944 года, в том числе диссертации нынешних президентов стран ближнего зарубежья. В хранилище библиотеки есть и диссертация лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева — ее часто показывают на выставках, посвященных истории страны.Подробнее о диссертации Шавката Мирзиёева — в сюжете Sputnik.

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шавкат мирзиёев, москва, видео