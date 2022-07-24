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В Москве рассказали о научной работе Шавката Мирзиёева — видео
В Москве рассказали о научной работе Шавката Мирзиёева — видео
В отделе диссертаций Российской государственной библиотеке хранятся экземпляр диссертации Шавката Мирзиёева. Чему посвящена работа и насколько она актуальна сегодня, рассказывают сотрудники библиотеки.
2022-07-24T18:00+0500
2022-07-24T18:00+0500
2022-07-24T18:00+0500
видео
шавкат мирзиёев
москва
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В хранилище отдела диссертаций Российской государственной библиотеки собраны уникальные научные работы из всех республик СССР с 1944 года, в том числе диссертации нынешних президентов стран ближнего зарубежья. В хранилище библиотеки есть и диссертация лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева — ее часто показывают на выставках, посвященных истории страны.Подробнее о диссертации Шавката Мирзиёева — в сюжете Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, москва, видео
В Москве рассказали о научной работе Шавката Мирзиёева — видео
В отделе диссертаций Российской государственной библиотеки хранится экземпляр диссертации Шавката Мирзиёева. Чему посвящена работа и насколько она актуальна сегодня, рассказывают сотрудники библиотеки.
В хранилище отдела диссертаций Российской государственной библиотеки собраны уникальные научные работы из всех республик СССР с 1944 года, в том числе диссертации нынешних президентов стран ближнего зарубежья. В хранилище библиотеки есть и диссертация лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева — ее часто показывают на выставках, посвященных истории страны.
"Вообще для воспитания наших молодых ученых очень важно обращение к этой части науки советского периода. Она не должна быть утеряна", — говорит заведующая отделом диссертаций Российской государственной библиотеки Ирина Сакирко.
Подробнее о диссертации Шавката Мирзиёева — в сюжете Sputnik.