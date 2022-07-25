https://uz.sputniknews.ru/20220725/45-gradusov-tepla-kak-rabotayut-tashkentskie-bazary-letom---video--26508857.html
+45 градусов тепла: как работают ташкентские базары летом - видео
+45 градусов тепла: как работают ташкентские базары летом - видео
Несмотря на жару, страна продолжает жить обычной жизнью.
2022-07-25T19:18+0500
2022-07-25T19:18+0500
2022-07-25T19:18+0500
видео
ташкент
базар
работа
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Жара в республике никого не останавливает. Например, знаменитый ташкентский базар Чорсу работает в обычном режиме - от туристов отбоя нет. Как люди спасаются от жары? Что такое "чилля"? Ответ на эти и другие вопросы — в ярком и по-настоящему летнем видео Sputnik.
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ташкент, базар, работа, видео
+45 градусов тепла: как работают ташкентские базары летом - видео
В Узбекистане продолжается период аномальной жары, но страна продолжает жить обычной жизнью. Корреспондент Sputnik расспросил людей на базаре, как на них влияет изнуряющая "чилля".
Жара в республике никого не останавливает. Например, знаменитый ташкентский базар Чорсу работает в обычном режиме - от туристов отбоя нет.
"Несмотря на жаркую погоду, мы все равно ходим по улице. Все гуляют. Жара нам не помеха",- сказал корреспонденту Sputnik один из гостей столицы.
Как люди спасаются от жары? Что такое "чилля"? Ответ на эти и другие вопросы — в ярком и по-настоящему летнем видео Sputnik.