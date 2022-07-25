https://uz.sputniknews.ru/20220725/45-gradusov-tepla-kak-rabotayut-tashkentskie-bazary-letom---video--26508857.html

+45 градусов тепла: как работают ташкентские базары летом - видео

+45 градусов тепла: как работают ташкентские базары летом - видео

Несмотря на жару, страна продолжает жить обычной жизнью.

2022-07-25T19:18+0500

2022-07-25T19:18+0500

2022-07-25T19:18+0500

видео

ташкент

базар

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/19/26508937_136:0:2540:1352_1920x0_80_0_0_725f091e5a2b83f6d7f6ae71f00aba24.png

Жара в республике никого не останавливает. Например, знаменитый ташкентский базар Чорсу работает в обычном режиме - от туристов отбоя нет. Как люди спасаются от жары? Что такое "чилля"? Ответ на эти и другие вопросы — в ярком и по-настоящему летнем видео Sputnik.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, базар, работа, видео