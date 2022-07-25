https://uz.sputniknews.ru/20220725/kak-morojenoe-sdelat-poleznym--vrach-26515913.html

Как мороженое сделать полезным — врач

Как мороженое сделать полезным — врач

Диетолог раскрыла 2 способа, которые сделают десерт полезным.

2022-07-25T23:00+0500

2022-07-25T23:00+0500

2022-07-25T23:00+0500

это интересно

мороженое

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Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным. Как сделать лакомство правильным, и в чем вред "магазинного" мороженого для организма, объяснила в беседе на радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян.Даже в самом простом и, как нам кажется, качественном мороженом, которое мы берем в супермаркетах, содержится очень много сахара, консервантов и других вредных для здоровья веществ, уверена врач-диетолог.По ее словам, вкусовые качества десерта нисколько не пострадают, если готовить его самостоятельно, зато пользы от этого лакомства будет точно гораздо больше.Гастроэнтеролог советует готовить мороженое из фруктов и сливок и не добавлять сахар.Читайте также:В каких отделах гипермаркета можно получить инфаркт

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мороженое