https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-kakix-otdelax-gipermarketa-mojno-poluchit-infarkt-26483293.html

В каких отделах гипермаркета можно получить инфаркт

В каких отделах гипермаркета можно получить инфаркт

Обычный поход за продуктами может быть опасен для здоровья.

2022-07-25T07:00+0500

2022-07-25T07:00+0500

2022-07-25T07:00+0500

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гипермаркет

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Летом следует с осторожностью заходит в некоторые отделы гипермаркета, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог Владимир Хорошев.В магазинах есть отделы, где температура в помещении составляет не выше 14 градусов. Такую температуру поддерживают для хранения замороженной или охлажденной продукции. Если в жаркое время года войти с улицы в холодное помещение, то увеличится риск возникновения спазма сосудов, считает врач.По мнению эксперта, не следует заходить в холодные отделы магазина пожилым людям и маленьким детям. Также перепады температуры представляют особую опасность людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.В жаркое время года лучше не задерживаться в холодных отделах супермаркетов, подвел итог Хорошев.Читайте также:Кому нельзя загорать — мнение дерматологаКак правильно принимать витамины рассказал врач

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение эксперта, гипермаркет, болезнь