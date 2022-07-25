https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-kakix-otdelax-gipermarketa-mojno-poluchit-infarkt-26483293.html
В каких отделах гипермаркета можно получить инфаркт
В каких отделах гипермаркета можно получить инфаркт
Обычный поход за продуктами может быть опасен для здоровья.
2022-07-25T07:00+0500
2022-07-25T07:00+0500
2022-07-25T07:00+0500
это интересно
мнение эксперта
гипермаркет
болезнь
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Летом следует с осторожностью заходит в некоторые отделы гипермаркета, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог Владимир Хорошев.В магазинах есть отделы, где температура в помещении составляет не выше 14 градусов. Такую температуру поддерживают для хранения замороженной или охлажденной продукции. Если в жаркое время года войти с улицы в холодное помещение, то увеличится риск возникновения спазма сосудов, считает врач.По мнению эксперта, не следует заходить в холодные отделы магазина пожилым людям и маленьким детям. Также перепады температуры представляют особую опасность людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.В жаркое время года лучше не задерживаться в холодных отделах супермаркетов, подвел итог Хорошев.Читайте также:Кому нельзя загорать — мнение дерматологаКак правильно принимать витамины рассказал врач
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мнение эксперта, гипермаркет, болезнь
В каких отделах гипермаркета можно получить инфаркт
Эксперт рассказал, что обычный поход за продуктами может быть опасен для здоровья. Подробности в нашем материале.
Летом следует с осторожностью заходит в некоторые отделы гипермаркета, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог Владимир Хорошев.
В магазинах есть отделы, где температура в помещении составляет не выше 14 градусов. Такую температуру поддерживают для хранения замороженной или охлажденной продукции. Если в жаркое время года войти с улицы в холодное помещение, то увеличится риск возникновения спазма сосудов, считает врач.
"Когда у нас на улице так называемая аномальная жара, то есть 30 и больше градусов, надо быть осторожнее с посещением гипермаркетов. В отделах, где продают охлажденные и замороженные продукты, например, мясо, иногда поддерживается температура не выше 14 градусов. Капиллярная сеть может очень бурно отреагировать на такой перепад температур", – объяснил Хорошев.
По мнению эксперта, не следует заходить в холодные отделы магазина пожилым людям и маленьким детям. Также перепады температуры представляют особую опасность людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
"Есть примеры, когда люди на своих ногах заходили в холодовые отделы супермаркетов, а потом их оттуда выносили. Резкие перепады температуры при посещении таких мест могут привести к повторным инфарктам или инсультам. Возможны и первичные случаи, если были проблемы с сердцем и сосудами", – добавил кардиолог.
В жаркое время года лучше не задерживаться в холодных отделах супермаркетов, подвел итог Хорошев.