https://uz.sputniknews.ru/20220725/stalo-izvestno-kolichestvo-abiturientov-zaregistrirovavshixsya-dlya-postupleniya-v-vuzy-26497740.html

Стало известно количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для поступления в вузы

Стало известно количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для поступления в вузы

Государственный центр тестирования подсчитал количество абитуриентов - подробности.

2022-07-25T15:08+0500

2022-07-25T15:08+0500

2022-07-25T15:08+0500

общество

узбекистан

абитуриенты

статистика

государственный центр тестирования узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_58487bbc5a50bf3beb9e6f18b026f2eb.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Государственный центр тестирования (ГЦТ) подсчитал количество абитуриентов, которые прошли онлайн-регистрацию через сайты my.dtm.uz и my.gov.uz.По данным ведомства, это число составляет 1 039 447 человек. Из них 378 972 человека — выпускники 2022 года, остальные 660 475 человек — выпускники прошлых лет.Наибольшее количество желающих получить высшее образование в Кашкадарьинской области, где абитуриентами стали 119 536 человек. На втором месте Самаркандская область — 115 269 человек и замыкает тройку лидеров Ташкентская область — 100 659 человек.Наименьшее количество зарегистрированных абитуриентов в Сырдарьинской области — 37 915 человек.Статистика абитуриентов в разрезе регионов:Как сообщает ГЦТ, 557 474 человека предпочли очную форму обучения. Заочную форму выбрали 452 048 человек, а 23 506 человек поступают на вечернюю форму обучения.Кроме того, 6 419 человек планируют дистанционно получить высшее образование.Читайте также: Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"В ташкентском вузе открылась шахматная школа имени Карпова

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, абитуриенты, статистика, государственный центр тестирования узбекистана