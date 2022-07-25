https://uz.sputniknews.ru/20220725/stalo-izvestno-kolichestvo-abiturientov-zaregistrirovavshixsya-dlya-postupleniya-v-vuzy-26497740.html
Стало известно количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для поступления в вузы
Стало известно количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для поступления в вузы
Государственный центр тестирования подсчитал количество абитуриентов - подробности.
2022-07-25T15:08+0500
2022-07-25T15:08+0500
2022-07-25T15:08+0500
общество
узбекистан
абитуриенты
статистика
государственный центр тестирования узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_58487bbc5a50bf3beb9e6f18b026f2eb.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Государственный центр тестирования (ГЦТ) подсчитал количество абитуриентов, которые прошли онлайн-регистрацию через сайты my.dtm.uz и my.gov.uz.По данным ведомства, это число составляет 1 039 447 человек. Из них 378 972 человека — выпускники 2022 года, остальные 660 475 человек — выпускники прошлых лет.Наибольшее количество желающих получить высшее образование в Кашкадарьинской области, где абитуриентами стали 119 536 человек. На втором месте Самаркандская область — 115 269 человек и замыкает тройку лидеров Ташкентская область — 100 659 человек.Наименьшее количество зарегистрированных абитуриентов в Сырдарьинской области — 37 915 человек.Статистика абитуриентов в разрезе регионов:Как сообщает ГЦТ, 557 474 человека предпочли очную форму обучения. Заочную форму выбрали 452 048 человек, а 23 506 человек поступают на вечернюю форму обучения.Кроме того, 6 419 человек планируют дистанционно получить высшее образование.Читайте также: Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"В ташкентском вузе открылась шахматная школа имени Карпова
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee579c2b73291ba6b7e7613d63942e71.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, абитуриенты, статистика, государственный центр тестирования узбекистана
Стало известно количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для поступления в вузы
Государственный центр тестирования подсчитал количество абитуриентов - подробности.
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik.
Государственный центр тестирования (ГЦТ) подсчитал
количество абитуриентов, которые прошли онлайн-регистрацию через сайты my.dtm.uz и my.gov.uz.
По данным ведомства, это число составляет 1 039 447 человек. Из них 378 972 человека — выпускники 2022 года, остальные 660 475 человек — выпускники прошлых лет.
Наибольшее количество желающих получить высшее образование в Кашкадарьинской области, где абитуриентами стали 119 536 человек. На втором месте Самаркандская область — 115 269 человек и замыкает тройку лидеров Ташкентская область — 100 659 человек.
Наименьшее количество зарегистрированных абитуриентов в Сырдарьинской области — 37 915 человек.
Статистика абитуриентов в разрезе регионов:
Ферганская область — 94 585 человек;
Сурхандарьинская область — 88 843 человека;
Андижанская область — 68 478 человек;
Республика Каракалпакстан — 66 513 человек;
Наманганская область — 65 537 человек;
Джизакская область — 61 600 человек;
Ташкент — 60 302 человека;
Бухарская область — 59 123 человека;
Хорезмская область — 55 013 человек;
Навоийская область — 46 074 человека.
Как сообщает ГЦТ, 557 474 человека предпочли очную форму обучения. Заочную форму выбрали 452 048 человек, а 23 506 человек поступают на вечернюю форму обучения.
Кроме того, 6 419 человек планируют дистанционно получить высшее образование.