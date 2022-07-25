https://uz.sputniknews.ru/20220725/uchastniki-kongressa-kulturnoe-nasledie-uzbekistana-podveli-itogi-meropriyatiya-26511688.html
Участники Конгресса "Культурное наследие Узбекистана" подвели итоги мероприятия
Участники Конгресса "Культурное наследие Узбекистана" подвели итоги мероприятия
В работе Конгресса впервые участвовали ученые из всех стран Центральной Азии.
2022-07-25T20:29+0500
2022-07-25T20:29+0500
2022-07-25T20:29+0500
культура
узбекистан
конгресс
мероприятие
культурное наследие
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Участники VI Международного Конгресса "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса" и члены Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана утвердили Декларацию на площади Регистан, сообщает корреспондент Sputnik."Непосредственно по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева в Узбекистане закладывается фундамент Новой эпохи Возрождения – Нового Ренессанса, что также выражается в осуществлении коренных преобразований в духовно-просветительской сфере", - отмечается в тексте документа.Кроме того, ученые подчеркнули, что в республике проходят различные мероприятия в сфере гуманитарной науки и культуры, принята 10-летняя госпрограмма по улучшению работы музеев на 2017-2027 годы. По мнению участников Конгресса, хорошей иллюстрацией положительной динамики в сфере культуры можно считать то, что уже в текущем году в Самарканде откроются семь новых музеев. Помимо этого, появился Международный университет туризма "Шелковый путь".За шесть лет деятельности Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана было издано 60 томов эксклюзивной международной серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира.В настоящее время идет работа над сериями "Архитектурная эпиграфика Узбекистана", "Культура и наука Узбекистана в трудах ученых", создано более 60 фильмов, проведено множество медиа-форумов в Узбекистане и за рубежом.Отмечалось, что в работе VI Конгресса впервые участвовали ученые из почти всех стран Центральной Азии.Напомним: в работе Конгресса приняли участие более 350 человек. Это ученые-востоковеды с мировыми именами, 6 руководителей международных организаций, 50 директоров известных международных музеев, 15 академиков, 25 профессоров, 22 доктора наук, работники музеев, представители СМИ, работающие в освещении культуры и искусства, медиаперсоны, интересующиеся вопросами изучения и сохранения культурного наследия Узбекистана.Читайте также:Художники стран "семьи ШОС" рисуют Самарканд и Бухару - видео
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узбекистан, конгресс, мероприятие, культурное наследие
Участники Конгресса "Культурное наследие Узбекистана" подвели итоги мероприятия
Участники VI Международного Конгресса оценили вклад узбекистанских властей по сохранению культурного наследия республики.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Участники VI Международного Конгресса "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса" и члены Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана утвердили Декларацию на площади Регистан, сообщает корреспондент Sputnik.
"Непосредственно по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева в Узбекистане закладывается фундамент Новой эпохи Возрождения – Нового Ренессанса, что также выражается в осуществлении коренных преобразований в духовно-просветительской сфере", - отмечается в тексте документа.
Кроме того, ученые подчеркнули, что в республике проходят различные мероприятия в сфере гуманитарной науки и культуры, принята 10-летняя госпрограмма по улучшению работы музеев на 2017-2027 годы.
По мнению участников Конгресса, хорошей иллюстрацией положительной динамики в сфере культуры можно считать то, что уже в текущем году в Самарканде откроются семь новых музеев. Помимо этого, появился Международный университет туризма "Шелковый путь".
За шесть лет деятельности Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана было издано 60 томов эксклюзивной международной серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира.
В настоящее время идет работа над сериями "Архитектурная эпиграфика Узбекистана", "Культура и наука Узбекистана в трудах ученых", создано более 60 фильмов, проведено множество медиа-форумов в Узбекистане и за рубежом.
Отмечалось, что в работе VI Конгресса впервые участвовали ученые из почти всех стран Центральной Азии.
Напомним: в работе Конгресса приняли участие более 350 человек. Это ученые-востоковеды с мировыми именами, 6 руководителей международных организаций, 50 директоров известных международных музеев, 15 академиков, 25 профессоров, 22 доктора наук, работники музеев, представители СМИ, работающие в освещении культуры и искусства, медиаперсоны, интересующиеся вопросами изучения и сохранения культурного наследия Узбекистана.