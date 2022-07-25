https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-tashkente-ot-talibov-jdut-podtverjdeniya-otsutstviya-ugrozy-bezopasnosti-sosedey-26488394.html

В Ташкенте от талибов* ждут подтверждения отсутствия угрозы безопасности соседей

В Ташкенте от талибов* ждут подтверждения отсутствия угрозы безопасности соседей

В международной конференции высокого уровня по Афганистану в Ташкенте примут участие около 100 зарубежных делегаций.

2022-07-25T10:37+0500

2022-07-25T10:37+0500

2022-07-25T10:37+0500

политика

ташкент

талиб

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делегация

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. На предстоящей конференции в Ташкенте талибы* должны подтвердить свои обязательства не допускать угроз безопасности из Афганистана странам-соседям и всему миру. Об этом в воскресенье журналистам заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.Известно, что в Ташкенте с 25 по 26 июля состоится международная конференция высокого уровня по Афганистану. Афганскую сторону на мероприятии будет представлять и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.Он отметил, что на конференции обсудят важность разморозки финансовых активов Афганистана за рубежом, а также реализации на территории страны различных инфраструктурных проектов в транспортно-коммуникационной и энергетической сферах.По данным официального представителя внешнеполитического ведомства Узбекистана, в мероприятии примут участие около 100 зарубежных делегаций, в том числе, из России, стран Центральной Азии, ЕС, Китая, Пакистана, США, Турции, руководители ООН и ее уставных органов, представители международных финансовых институтов.Напомним: в начале августа прошлого года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, а уже 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* — движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:

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