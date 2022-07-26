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Иностранцев больше не будет на российском Харьягинском месторождении
Иностранцев больше не будет на российском Харьягинском месторождении
Правительство России распорядилось судьбой Харьягинского месторождения. Иностранцы передадут свои доли российской компании. 26.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-26T22:37+0500
2022-07-26T22:37+0500
россия
иностранцы
месторождение
правительство
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Российское правительство распорядилось передать "Зарубежнефти" 30-процентную долю норвежской Equinor и 20-процентную долю французской TotalEnergies в Харьягинском месторождении.Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Необходимый для передачи долей документ (дополнение к соглашению) должен подписать министр энергетики России Николай Шульгинов.Харьяга — один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Акционеры: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%; оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК; 10%), пишет РИА Новости.
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иностранцы, месторождение, правительство

Иностранцев больше не будет на российском Харьягинском месторождении

22:37 26.07.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки, иллюстрация
Нефтяные качалки, иллюстрация - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Правительство России распорядилось судьбой Харьягинского месторождения. Иностранцы передадут свои доли российской компании.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Российское правительство распорядилось передать "Зарубежнефти" 30-процентную долю норвежской Equinor и 20-процентную долю французской TotalEnergies в Харьягинском месторождении.
Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Необходимый для передачи долей документ (дополнение к соглашению) должен подписать министр энергетики России Николай Шульгинов.
Харьяга — один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Акционеры: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%; оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК; 10%), пишет РИА Новости.
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