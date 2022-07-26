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Иностранцев больше не будет на российском Харьягинском месторождении

Иностранцев больше не будет на российском Харьягинском месторождении

Правительство России распорядилось судьбой Харьягинского месторождения. Иностранцы передадут свои доли российской компании. 26.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-26T22:37+0500

2022-07-26T22:37+0500

2022-07-26T22:37+0500

россия

иностранцы

месторождение

правительство

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Российское правительство распорядилось передать "Зарубежнефти" 30-процентную долю норвежской Equinor и 20-процентную долю французской TotalEnergies в Харьягинском месторождении.Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Необходимый для передачи долей документ (дополнение к соглашению) должен подписать министр энергетики России Николай Шульгинов.Харьяга — один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Акционеры: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%; оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК; 10%), пишет РИА Новости.

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иностранцы, месторождение, правительство