https://uz.sputniknews.ru/20220726/kakie-izmeneniya-proizoydut-v-uzbekistane-s-1-avgusta-26543856.html
Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августа
Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августа
Mobile-ID, рейтинг семейных поликлиник и индекс открытости госорганов. Какие еще изменения произойдут в стране уже с 1 августа - в традиционном обзоре Sputnik.
2022-07-26T19:52+0500
2022-07-26T19:52+0500
2022-07-26T19:52+0500
общество
узбекистан
изменения
рейтинг
поликлиника
госорганы
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. С понедельника в Узбекистане заработает система идентификации физических лиц Mobile-ID. Она будет действовать параллельно уже имеющимся средствам идентификации для пользования госуслугами и будет привязана к номеру мобильного телефона.Идентификация с помощью системы Mobile-ID проводится по желанию граждан центрами государственных услуг, нотариальными конторами или с помощью мобильного приложения ЕПИГУ.Учет лиц с ограниченными возможностями и рейтинг семейных поликлиникВ порядке эксперимента на первом этапе в Ташкенте внедряется новая электронная информационная система “Медико-социальная экспертиза”. Она позволит упростить постановку на учет и проведение освидетельствования людей с инвалидностью.С 1 января будущего года система заработает по всей стране.Помимо этого, с 1 августа вводится рейтинговая система оценки эффективности семейных врачей и семейных поликлиник в одиннадцати пунктах Алмазарского района столицы и двенадцати пунктах Уйчинского района Наманганской области.С 2023 года — она коснется всех регионов.Основными критериями оценки являются показатели избавления от лишнего веса, соблюдения принципов правильного питания, повышения физической активности, профилактики инфаркта, инсульта, диабета и онкологических заболеваний на территории.Индекс открытости госоргановИндекс дает оценку открытости в органах государственной власти и управления. Он оценивает эффективность ответственных работников, оперативное размещение информации и оказание электронных государственных услуг на официальных веб-сайтах, а также раннее выявление и предупреждение коррупции.Юридическая помощь школам, детсадам и поликлиникамЮридические услуги смогут получать подразделения госорганов и организаций, не обеспеченные юридической службой. В частности, это средние общеобразовательные школы и детсады, поликлиники, отделы по поддержке махалли и старшего поколения, сельского хозяйства, туризма и культурного наследия, развития спорта, семьи и женщин, а также государственные налоговые инспекции и центры содействия занятости.Только через ЕПИГУНекоторые госуслуги будут предоставляться именно так. В интерактивный режим переходит оформление национальных водительских прав и документов для приема экзаменов кандидатов на управление автомототранспортными и городскими электротранспортными средствами.Также через ЕПИГУ будет осуществляться регистрация учебных групп частных компаний, оказывающих образовательные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей автомототранспорта и городских электротранспортных средств.
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узбекистан, изменения, рейтинг, поликлиника, госорганы
Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августа
Mobile-ID, рейтинг семейных поликлиник и индекс открытости госорганов. Какие еще изменения произойдут в стране уже с 1 августа — в традиционном обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. С понедельника в Узбекистане заработает система идентификации физических лиц Mobile-ID. Она будет действовать параллельно уже имеющимся средствам идентификации для пользования госуслугами и будет привязана к номеру мобильного телефона.
Идентификация с помощью системы Mobile-ID проводится по желанию граждан центрами государственных услуг, нотариальными конторами или с помощью мобильного приложения ЕПИГУ.
Учет лиц с ограниченными возможностями и рейтинг семейных поликлиник
В порядке эксперимента на первом этапе в Ташкенте внедряется новая электронная информационная система “Медико-социальная экспертиза”. Она позволит упростить постановку на учет и проведение освидетельствования людей с инвалидностью.
С 1 января будущего года система заработает по всей стране.
Помимо этого, с 1 августа вводится рейтинговая система оценки эффективности семейных врачей и семейных поликлиник в одиннадцати пунктах Алмазарского района столицы и двенадцати пунктах Уйчинского района Наманганской области.
С 2023 года — она коснется всех регионов.
Основными критериями оценки являются показатели избавления от лишнего веса, соблюдения принципов правильного питания, повышения физической активности, профилактики инфаркта, инсульта, диабета и онкологических заболеваний на территории.
Индекс открытости госорганов
Индекс дает оценку открытости в органах государственной власти и управления. Он оценивает эффективность ответственных работников, оперативное размещение информации и оказание электронных государственных услуг на официальных веб-сайтах, а также раннее выявление и предупреждение коррупции.
Юридическая помощь школам, детсадам и поликлиникам
Юридические услуги смогут получать подразделения госорганов и организаций, не обеспеченные юридической службой. В частности, это средние общеобразовательные школы и детсады, поликлиники, отделы по поддержке махалли и старшего поколения, сельского хозяйства, туризма и культурного наследия, развития спорта, семьи и женщин, а также государственные налоговые инспекции и центры содействия занятости.
Только через ЕПИГУ
Некоторые госуслуги будут предоставляться именно так. В интерактивный режим переходит оформление национальных водительских прав и документов для приема экзаменов кандидатов на управление автомототранспортными и городскими электротранспортными средствами.
Также через ЕПИГУ будет осуществляться регистрация учебных групп частных компаний, оказывающих образовательные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей автомототранспорта и городских электротранспортных средств.