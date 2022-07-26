https://uz.sputniknews.ru/20220726/komil-allamjonov-budet-rabotat-v-administratsii-prezidenta-26553050.html

Комил Алламжонов будет работать в Администрации президента

Комил Алламжонов будет работать в Администрации президента

Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Комил Алламжонов получил должность в Администрации президента.

2022-07-26T22:14+0500

2022-07-26T22:14+0500

2022-07-26T22:14+0500

общество

комил алламжонов

администрация президента

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил Комила Алламжонова заместителем руководителя Администрации президента.Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Алламжонов занимал должность председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ.До этого он возглавлял Агентство информации и массовых коммуникаций. В январе 2020-го он покинул пост, объяснив это желанием работать в негосударственном секторе.

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комил алламжонов, администрация президента