https://uz.sputniknews.ru/20220726/komil-allamjonov-budet-rabotat-v-administratsii-prezidenta-26553050.html
Комил Алламжонов будет работать в Администрации президента
Комил Алламжонов будет работать в Администрации президента
Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Комил Алламжонов получил должность в Администрации президента.
2022-07-26T22:14+0500
2022-07-26T22:14+0500
2022-07-26T22:14+0500
общество
комил алламжонов
администрация президента
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил Комила Алламжонова заместителем руководителя Администрации президента.Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Алламжонов занимал должность председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ.До этого он возглавлял Агентство информации и массовых коммуникаций. В январе 2020-го он покинул пост, объяснив это желанием работать в негосударственном секторе.
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комил алламжонов, администрация президента
Комил Алламжонов будет работать в Администрации президента
Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Комил Алламжонов получил должность в Администрации президента.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил Комила Алламжонова заместителем руководителя Администрации президента.
Об этом сообщил
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
“Указом президента Республики Узбекистан Алламжонов Комил Исмоилович назначен на должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Алламжонов занимал должность председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ.
До этого он возглавлял Агентство информации и массовых коммуникаций. В январе 2020-го он покинул
пост, объяснив это желанием работать в негосударственном секторе.