https://uz.sputniknews.ru/20220726/lep-surxan-puli-xumri-v-afganistane-na-kakoy-stadii-proekt-26552516.html
ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри в Афганистане: на какой стадии проект
ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри в Афганистане: на какой стадии проект
На конференции в Ташкенте рассказали о судьбе возводимой совместной с Узбекистаном ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри в Афганистане.
2022-07-26T22:12+0500
2022-07-26T22:12+0500
2022-07-26T22:12+0500
экономика
лэп
афганистан
проект
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конференция
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев рассказал о проекте совместного строительства ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри на территории Афганистана.На Международной конференции по Афганистану, прошедшей 25-26 июля в Ташкенте, он отметил, что в результате его реализации, Афганистан будет обеспечен ежесуточным поступлением 24 млн кВт·ч или 6 млрд кВт·ч электроэнергии в год.Ходжаев напомнил, что в декабре 2020 года между АО “Национальные электрические сети Узбекистана” и Da Afghanistan Breshna Sherkat был подписан контракт о проектировании, строительстве и эксплуатации ЛЭП на территории Афганистана (DBO).Общая протяженность ЛЭП составляет 245,6 км. Из них 45 км приходится на территорию Республики Узбекистан и 200,6 км — на территорию Афганистана.Общая стоимость контракта составляет 100,1 млн долл США. Строительство сети электропередачи 500 кВ на территории Узбекистана уже завершено. С июля 2021 реализация проекта на территории Афганистана была приостановлена в силу известных политико-социальных событий, отметил замминистра. В данное время согласовано продление срока начала строительных работ на территории Афганистана до 31 августа 2022 года. Ожидается, что Азиатский банк развития откроет финансирование этого проекта для компании Da Afghanistan Breshna Sherkat, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
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лэп, афганистан, проект, ташкент, конференция
ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри в Афганистане: на какой стадии проект
На конференции в Ташкенте рассказали о судьбе возводимой совместной с Узбекистаном ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев рассказал о проекте совместного строительства ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри на территории Афганистана.
На Международной конференции по Афганистану, прошедшей 25-26 июля в Ташкенте, он отметил, что в результате его реализации, Афганистан будет обеспечен ежесуточным поступлением 24 млн кВт·ч или 6 млрд кВт·ч электроэнергии в год.
Ходжаев напомнил, что в декабре 2020 года между АО “Национальные электрические сети Узбекистана” и Da Afghanistan Breshna Sherkat был подписан контракт о проектировании, строительстве и эксплуатации ЛЭП на территории Афганистана (DBO).
Общая протяженность ЛЭП составляет 245,6 км. Из них 45 км приходится на территорию Республики Узбекистан и 200,6 км — на территорию Афганистана.
Общая стоимость контракта составляет 100,1 млн долл США. Строительство сети электропередачи 500 кВ на территории Узбекистана уже завершено.
С июля 2021 реализация проекта на территории Афганистана была приостановлена в силу известных политико-социальных событий, отметил замминистра. В данное время согласовано продление срока начала строительных работ на территории Афганистана до 31 августа 2022 года.
Ожидается, что Азиатский банк развития откроет финансирование этого проекта для компании Da Afghanistan Breshna Sherkat, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.