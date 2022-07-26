https://uz.sputniknews.ru/20220726/lep-surxan-puli-xumri-v-afganistane-na-kakoy-stadii-proekt-26552516.html

ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри в Афганистане: на какой стадии проект

ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри в Афганистане: на какой стадии проект

На конференции в Ташкенте рассказали о судьбе возводимой совместной с Узбекистаном ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри в Афганистане.

2022-07-26T22:12+0500

2022-07-26T22:12+0500

2022-07-26T22:12+0500

экономика

лэп

афганистан

проект

ташкент

конференция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0c/15988389_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_822c973aa08625585a4fb68fcf3fba60.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев рассказал о проекте совместного строительства ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри на территории Афганистана.На Международной конференции по Афганистану, прошедшей 25-26 июля в Ташкенте, он отметил, что в результате его реализации, Афганистан будет обеспечен ежесуточным поступлением 24 млн кВт·ч или 6 млрд кВт·ч электроэнергии в год.Ходжаев напомнил, что в декабре 2020 года между АО “Национальные электрические сети Узбекистана” и Da Afghanistan Breshna Sherkat был подписан контракт о проектировании, строительстве и эксплуатации ЛЭП на территории Афганистана (DBO).Общая протяженность ЛЭП составляет 245,6 км. Из них 45 км приходится на территорию Республики Узбекистан и 200,6 км — на территорию Афганистана.Общая стоимость контракта составляет 100,1 млн долл США. Строительство сети электропередачи 500 кВ на территории Узбекистана уже завершено. С июля 2021 реализация проекта на территории Афганистана была приостановлена в силу известных политико-социальных событий, отметил замминистра. В данное время согласовано продление срока начала строительных работ на территории Афганистана до 31 августа 2022 года. Ожидается, что Азиатский банк развития откроет финансирование этого проекта для компании Da Afghanistan Breshna Sherkat, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

афганистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лэп, афганистан, проект, ташкент, конференция