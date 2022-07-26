https://uz.sputniknews.ru/20220726/mirziyoev-poruchil-udovletvoryat-zaprosy-naroda-26552872.html

Мирзиёев поручил удовлетворять запросы народа

Мирзиёев поручил удовлетворять запросы народа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по улучшению жизни населения и повышения активности предпринимателей.

2022-07-26T21:53+0500

2022-07-26T21:53+0500

2022-07-26T21:53+0500

политика

шавкат мирзиёев

совещание

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Удовлетворение запросов народа, создание условий для развития предпринимательства должны быть приоритетными задачами всех руководителей, заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании во вторник.Было отмечено, проблемы в сферах и регионах выявляются путем изучения обращений в Народные приемные, социальных сетях и путем опросов. На их основе принимаются многие решения.Так, упрощен порядок и сокращены сроки оформления лицензий и разрешений в сфере предпринимательства. 28 процентов домов, купленных населением, были профинансированы за счет ипотечных кредитов. Принято решение о выплате с 1 сентября пособий по беременности и родам в размере двух миллионов сумов из государственного бюджета женщинам, работающим в частном секторе.На совещании проанализированы вопросы, волнующие население и бизнес, выдвигаемые ими предложения и инициативы, сообщает пресс-служба лидера.Ответственным лицам даны указания по удовлетворению обоснованных предложений граждан.

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шавкат мирзиёев, совещание