https://uz.sputniknews.ru/20220726/mirziyoev-prizval-ne-dopustit-mejdunarodnoy-izolyatsii-afganistana-26521519.html

Мирзиёев призвал не допустить международной изоляции Афганистана

Мирзиёев призвал не допустить международной изоляции Афганистана

В Ташкенте проходит международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие".

2022-07-26T09:57+0500

2022-07-26T09:57+0500

2022-07-26T10:27+0500

шавкат мирзиёев

афганистан

ташкент

конференция

безопасность

развитие

экономика

политика

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что снижение внимания в мире к Афганистану, который сталкивается с глубоким социально-экономическим и гуманитарным кризисом в своей новейшей истории, вызывает обеспокоенность. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, глава государства в послании обратился к участникам международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", которая проходит в Ташкенте.Мирзиёев отметил, что сегодня мировое сообщество может и должно избежать повторения ошибок 90-х годов. Сегодня временное правительство Афганистана предпринимает определенные шаги по мирному обустройству страны, стремится улучшить социально-экономическую ситуацию, наладить дружественные отношения с соседними государствами, взаимовыгодное сотрудничество с международным сообществом, рассказал Мирзиёев.По его словам, фундаментальными условиями установления долгосрочного мира в Афганистане остаются формирование широкого представительства всех слоев афганского общества в государственном управлении, обеспечение базовых прав и свобод человека, особенно женщин, и всех этноконфессиональных групп. В данном контексте Шавкат Мирзиёев призвал нынешнее правительство Афганистана продемонстрировать твердую волю и принять решительные меры для предотвращения терроризма и противодействия ему во всех формах и проявлениях. Также он призвал афганскую сторону разорвать связи со всеми международными террористическими организациями.По мнению президента, это будет способствовать укреплению доверия к временному правительству, откроет реальные перспективы для устойчивого развития Афганистана в атмосфере дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества со своим ближайшим окружением и международным сообществом.Напомним, что в работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с ИСМИ, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии. В частности, среди приглашенных "мозговых центров" такие структуры, как Observer Research Foundation, Институт оборонных исследований и анализа (Индия), Центр глобальных и стратегических исследований, Исламабадский институт политических исследований (Пакистан), институты стратегических исследований при президентах стран Центральной Азии и другие.

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шавкат мирзиёев, афганистан, ташкент, конференция, безопасность, развитие, экономика