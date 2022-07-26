https://uz.sputniknews.ru/20220726/mirziyoev-vosstanovlenie-ekonomiki-afganistana-doljno-stat-obschim-prioritetom-26524483.html

Мирзиёев: восстановление экономики Афганистана должно стать общим приоритетом

Мирзиёев: восстановление экономики Афганистана должно стать общим приоритетом

Во вторник в столице Узбекистана проходит международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". 26.07.2022, Sputnik Узбекистан

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политика

мирзиёев

восстановление

экономика

афганистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к участниками международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", которая проходит в Ташкенте. Послание президента зачитал Абдулазиз Камилов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Глава государства подчеркнул, что общим приоритетом должно стать восстановление экономики Афганистана. Именно этот фактор, по словам Мирзиёева, является важным условием достижения прочного мира в этом государстве.Напомним: в работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с ИСМИ, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.

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мирзиёев, восстановление, экономика, афганистан