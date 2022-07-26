https://uz.sputniknews.ru/20220726/neobxodimo-vovlekat-afganistan-v-regionalnye-integratsionnye-protsessy--norov-26525858.html
Необходимо вовлекать Афганистан в региональные интеграционные процессы – Норов
Необходимо вовлекать Афганистан в региональные интеграционные процессы – Норов
Владимир Норов заявил, что необходимо оказать помощь по восстановлению экономики Афганистана.
2022-07-26T10:50+0500
2022-07-26T10:50+0500
2022-07-26T10:57+0500
политика
владимир норов
афганистан
интеграция
помощь
восстановление
экономика
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В ходе международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов заявил, что "настало время переходить к реальным делам" и помочь восстановлению экономики Афганистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Норов подчеркнул, что необходимо создать подходящие условия для вовлечения Афганистана в региональные интеграционные процессы. Также он упомянул, что для доставки в Афганистан гуманитарной помощи в Термезе создали международный, многофункциональный транспортно-логистический хаб, который сегодня активно используется различными структурами ООН.Помимо этого, Норов сообщил, что с 19 июля специалисты Узбекистана, Пакистана и Афганистана проводят работы для определения маршрута трансафганского железнодорожного коридора "Кабул — Мазари-Шариф — Пешавар" и подготовке технико-экономического обоснования проекта.
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владимир норов, афганистан, интеграция, помощь, восстановление, экономика
Необходимо вовлекать Афганистан в региональные интеграционные процессы – Норов
10:50 26.07.2022 (обновлено: 10:57 26.07.2022)
Владимир Норов заявил, что необходимо оказать помощь по восстановлению экономики Афганистана.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В ходе международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов заявил, что "настало время переходить к реальным делам" и помочь восстановлению экономики Афганистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Норов подчеркнул, что необходимо создать подходящие условия для вовлечения Афганистана в региональные интеграционные процессы. Также он упомянул, что для доставки в Афганистан гуманитарной помощи в Термезе создали международный, многофункциональный транспортно-логистический хаб, который сегодня активно используется различными структурами ООН.
Помимо этого, Норов сообщил, что с 19 июля специалисты Узбекистана, Пакистана и Афганистана проводят работы для определения маршрута трансафганского железнодорожного коридора "Кабул — Мазари-Шариф — Пешавар" и подготовке технико-экономического обоснования проекта.
"Мы считаем важным продолжить совместные с афганской стороной усилия реализации на территории Афганистана таких инфраструктурных проектов, как строительство ж/д дороги "Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" и линии электропередач "Сурхан — Пули — Хумри", — рассказал дипломат.