https://uz.sputniknews.ru/20220726/neobxodimo-vovlekat-afganistan-v-regionalnye-integratsionnye-protsessy--norov-26525858.html

Необходимо вовлекать Афганистан в региональные интеграционные процессы – Норов

Необходимо вовлекать Афганистан в региональные интеграционные процессы – Норов

Владимир Норов заявил, что необходимо оказать помощь по восстановлению экономики Афганистана.

2022-07-26T10:50+0500

2022-07-26T10:50+0500

2022-07-26T10:57+0500

политика

владимир норов

афганистан

интеграция

помощь

восстановление

экономика

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В ходе международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов заявил, что "настало время переходить к реальным делам" и помочь восстановлению экономики Афганистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Норов подчеркнул, что необходимо создать подходящие условия для вовлечения Афганистана в региональные интеграционные процессы. Также он упомянул, что для доставки в Афганистан гуманитарной помощи в Термезе создали международный, многофункциональный транспортно-логистический хаб, который сегодня активно используется различными структурами ООН.Помимо этого, Норов сообщил, что с 19 июля специалисты Узбекистана, Пакистана и Афганистана проводят работы для определения маршрута трансафганского железнодорожного коридора "Кабул — Мазари-Шариф — Пешавар" и подготовке технико-экономического обоснования проекта.

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владимир норов, афганистан, интеграция, помощь, восстановление, экономика