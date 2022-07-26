https://uz.sputniknews.ru/20220726/norov-podvel-itogi-konferentsii-po-afganistanu-26548363.html

Норов подвел итоги конференции по Афганистану

Норов подвел итоги конференции по Афганистану

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов выступил с заявлением страны-организатора Международной конференции по Афганистану.

2022-07-26T19:08+0500

2022-07-26T19:08+0500

2022-07-26T19:08+0500

политика

владимир норов

конференция

афганистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Впервые состоялся представительный международный форум по Афганистану, который не ограничивается политическими заявлениями, а сфокусирован на вопросах укрепления мира, стабильности и экономического восстановления государства в интересах всего афганского народа, его соседей и мирового сообщества.Об этом заявил и.о.министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов по итогам Международной конференции на тему “Афганистан: безопасность и экономическое развитие”.Как отмечено, участники выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность его становлению в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности.Необходимо содействовать интеграции Афганистана в межрегиональные экономические процессы, продвигать реализацию социально значимых и инфраструктурных проектов, в том числе по формированию трансрегиональных транспортных, энергетических и других коридоров.Отмечена значимость инициатив президента Узбекистана по строительству железной дороги “Термез – Мазари-Шариф – Кабул - Пешавар”, прокладке ЛЭП “Сурхан – Пули-Хумри”, созданию транспортно-логистическому хабу “Термез карго”, а также преобразованию учебного центра в Термезе в Образовательный кластер по подготовке кадров для Афганистана.Участники поддержали мнение руководителя Узбекистана о необходимости поощрять и поддерживать шаги правительства Афганистана по мирному обустройству страны, улучшению социально-экономической ситуации, налаживанию дружественных отношений с соседними государствами и взаимовыгодному сотрудничеству с международным сообществом.С большим вниманием отнеслись к заявлению и.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхана Муттаки о разрыве связей новых властей страны с различными террористическими группировками. Было отмечено, что афганским правительством обеспечивается безопасность, стабильность и принимаются меры для оказания государственных и социальных услуг населению.Подчеркнута важность выполнения временным правительством Афганистана ключевых требований мирового сообщества по формированию правительства на основе широкого представительства, обеспечению прав женщин и доступу афганских девочек к получению полноценного школьного образования.Отмечено, что это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане.Глава афганской делегации заявил участникам форума о том, что правительство Афганистана самым серьезным образом рассматривает озабоченность, выраженную международными партнерами относительно государственного строительства и реализации прав и интересов человека, включая права женщин и национальных меньшинств.Афганская сторона отметила, что правительство страны проводит политику “нулевой терпимости” в отношении наркотиков и коррупции.С удовлетворением принято к сведению подтверждение правительством Афганистана ранее взятых на себя обязательств по недопущению использования территории этой страны против интересов безопасности других государств.Выражена уверенность в необходимости консолидации усилий международного сообщества, направленных на оказание гуманитарной и экономической помощи афганскому народу, восстановление национальной экономики страны в целом.Отмечены последовательные усилия ООН и её специализированных структур по оказанию гумпомощи афганскому народу. Участники высказались за продолжение программ содействия.Вновь подчеркнута важность разморозки финансовых активов Афганистана за рубежом. Они должны быть направлены правительством страны на решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, проблем в областях здравоохранения и образования, удовлетворение нужд и потребностей всего 35-миллионного афганского населения, реализацию значимых инвестиционных проектов.Выражена готовность продолжить тесную координацию международных усилий и совместную работу по содействию постконфликтному восстановлению страны и её интеграции в мировое сообщество.Международная конференция на тему “Афганистан: безопасность и экономическое развитие” прошла в Ташкенте 26 июля. В ней приняли участие спецпредставители государств ближайших соседей Афганистана, стран Южной, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европейского Союза, США, а также высокопоставленная делегация временного правительства Афганистана.

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владимир норов, конференция, афганистан