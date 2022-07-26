https://uz.sputniknews.ru/20220726/norov-podvel-itogi-konferentsii-po-afganistanu-26548363.html
Норов подвел итоги конференции по Афганистану
Норов подвел итоги конференции по Афганистану
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов выступил с заявлением страны-организатора Международной конференции по Афганистану.
2022-07-26T19:08+0500
2022-07-26T19:08+0500
2022-07-26T19:08+0500
политика
владимир норов
конференция
афганистан
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Впервые состоялся представительный международный форум по Афганистану, который не ограничивается политическими заявлениями, а сфокусирован на вопросах укрепления мира, стабильности и экономического восстановления государства в интересах всего афганского народа, его соседей и мирового сообщества.Об этом заявил и.о.министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов по итогам Международной конференции на тему “Афганистан: безопасность и экономическое развитие”.Как отмечено, участники выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность его становлению в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности.Необходимо содействовать интеграции Афганистана в межрегиональные экономические процессы, продвигать реализацию социально значимых и инфраструктурных проектов, в том числе по формированию трансрегиональных транспортных, энергетических и других коридоров.Отмечена значимость инициатив президента Узбекистана по строительству железной дороги “Термез – Мазари-Шариф – Кабул - Пешавар”, прокладке ЛЭП “Сурхан – Пули-Хумри”, созданию транспортно-логистическому хабу “Термез карго”, а также преобразованию учебного центра в Термезе в Образовательный кластер по подготовке кадров для Афганистана.Участники поддержали мнение руководителя Узбекистана о необходимости поощрять и поддерживать шаги правительства Афганистана по мирному обустройству страны, улучшению социально-экономической ситуации, налаживанию дружественных отношений с соседними государствами и взаимовыгодному сотрудничеству с международным сообществом.С большим вниманием отнеслись к заявлению и.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхана Муттаки о разрыве связей новых властей страны с различными террористическими группировками. Было отмечено, что афганским правительством обеспечивается безопасность, стабильность и принимаются меры для оказания государственных и социальных услуг населению.Подчеркнута важность выполнения временным правительством Афганистана ключевых требований мирового сообщества по формированию правительства на основе широкого представительства, обеспечению прав женщин и доступу афганских девочек к получению полноценного школьного образования.Отмечено, что это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане.Глава афганской делегации заявил участникам форума о том, что правительство Афганистана самым серьезным образом рассматривает озабоченность, выраженную международными партнерами относительно государственного строительства и реализации прав и интересов человека, включая права женщин и национальных меньшинств.Афганская сторона отметила, что правительство страны проводит политику “нулевой терпимости” в отношении наркотиков и коррупции.С удовлетворением принято к сведению подтверждение правительством Афганистана ранее взятых на себя обязательств по недопущению использования территории этой страны против интересов безопасности других государств.Выражена уверенность в необходимости консолидации усилий международного сообщества, направленных на оказание гуманитарной и экономической помощи афганскому народу, восстановление национальной экономики страны в целом.Отмечены последовательные усилия ООН и её специализированных структур по оказанию гумпомощи афганскому народу. Участники высказались за продолжение программ содействия.Вновь подчеркнута важность разморозки финансовых активов Афганистана за рубежом. Они должны быть направлены правительством страны на решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, проблем в областях здравоохранения и образования, удовлетворение нужд и потребностей всего 35-миллионного афганского населения, реализацию значимых инвестиционных проектов.Выражена готовность продолжить тесную координацию международных усилий и совместную работу по содействию постконфликтному восстановлению страны и её интеграции в мировое сообщество.Международная конференция на тему “Афганистан: безопасность и экономическое развитие” прошла в Ташкенте 26 июля. В ней приняли участие спецпредставители государств ближайших соседей Афганистана, стран Южной, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европейского Союза, США, а также высокопоставленная делегация временного правительства Афганистана.
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владимир норов, конференция, афганистан
Норов подвел итоги конференции по Афганистану
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов выступил с заявлением страны-организатора Международной конференции по Афганистану.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Впервые состоялся представительный международный форум по Афганистану, который не ограничивается политическими заявлениями, а сфокусирован на вопросах укрепления мира, стабильности и экономического восстановления государства в интересах всего афганского народа, его соседей и мирового сообщества.
Об этом заявил и.о.министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов по итогам Международной конференции на тему “Афганистан: безопасность и экономическое развитие”.
Как отмечено, участники выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность его становлению в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности.
Необходимо содействовать интеграции Афганистана в межрегиональные экономические процессы, продвигать реализацию социально значимых и инфраструктурных проектов, в том числе по формированию трансрегиональных транспортных, энергетических и других коридоров.
Отмечена значимость инициатив президента Узбекистана по строительству железной дороги “Термез – Мазари-Шариф – Кабул - Пешавар”, прокладке ЛЭП “Сурхан – Пули-Хумри”, созданию транспортно-логистическому хабу “Термез карго”, а также преобразованию учебного центра в Термезе в Образовательный кластер по подготовке кадров для Афганистана.
Участники поддержали мнение руководителя Узбекистана о необходимости поощрять и поддерживать шаги правительства Афганистана по мирному обустройству страны, улучшению социально-экономической ситуации, налаживанию дружественных отношений с соседними государствами и взаимовыгодному сотрудничеству с международным сообществом.
С большим вниманием отнеслись к заявлению и.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхана Муттаки о разрыве связей новых властей страны с различными террористическими группировками. Было отмечено, что афганским правительством обеспечивается безопасность, стабильность и принимаются меры для оказания государственных и социальных услуг населению.
Подчеркнута важность выполнения временным правительством Афганистана ключевых требований мирового сообщества по формированию правительства на основе широкого представительства, обеспечению прав женщин и доступу афганских девочек к получению полноценного школьного образования.
Отмечено, что это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане.
Глава афганской делегации заявил участникам форума о том, что правительство Афганистана самым серьезным образом рассматривает озабоченность, выраженную международными партнерами относительно государственного строительства и реализации прав и интересов человека, включая права женщин и национальных меньшинств.
Афганская сторона отметила, что правительство страны проводит политику “нулевой терпимости” в отношении наркотиков и коррупции.
С удовлетворением принято к сведению подтверждение правительством Афганистана ранее взятых на себя обязательств по недопущению использования территории этой страны против интересов безопасности других государств.
Выражена уверенность в необходимости консолидации усилий международного сообщества, направленных на оказание гуманитарной и экономической помощи афганскому народу, восстановление национальной экономики страны в целом.
Отмечены последовательные усилия ООН и её специализированных структур по оказанию гумпомощи афганскому народу. Участники высказались за продолжение программ содействия.
Вновь подчеркнута важность разморозки финансовых активов Афганистана за рубежом. Они должны быть направлены правительством страны на решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, проблем в областях здравоохранения и образования, удовлетворение нужд и потребностей всего 35-миллионного афганского населения, реализацию значимых инвестиционных проектов.
Выражена готовность продолжить тесную координацию международных усилий и совместную работу по содействию постконфликтному восстановлению страны и её интеграции в мировое сообщество.
Международная конференция на тему “Афганистан: безопасность и экономическое развитие” прошла в Ташкенте 26 июля. В ней приняли участие спецпредставители государств ближайших соседей Афганистана, стран Южной, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европейского Союза, США, а также высокопоставленная делегация временного правительства Афганистана.