https://uz.sputniknews.ru/20220726/polevaya-ekspeditsiya-gotova-nachat-izuchenie-transafganskogo-jeleznodorojnogo-marshruta-26547638.html
Полевая экспедиция готова начать изучение трансафганского железнодорожного маршрута
Полевая экспедиция готова начать изучение трансафганского железнодорожного маршрута
Полевая экспедиция по изучению маршрута трансафганского железнодорожного коридора стартует в ближайшее время. Ее финансируют правительство Узбекистана и Пакистана.
2022-07-26T18:11+0500
2022-07-26T18:11+0500
2022-07-26T18:11+0500
экономика
маршрут
трансафганская железная дорога
узбекистан
пакистан
финансирование
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Полевая экспедиция по изучению маршрута железнодорожного коридора “Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар” стартует в ближайшее время и закончится до конца года.Об этом на Международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", проходящей в Ташкенте, заявил исполняющий обязанности председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари” Хуснутдин Хасилов.По его словам, изучение пройдет всего участка пути. Его финансирует правительство Узбекистана и Пакистана.Узбекские железные дороги готовы всячески способствовать скорейшей подготовке исходных данных по технико-экономическому обоснованию данного проекта, подчеркнул он.Хасилов отметил, что участок имеет свои сложности из-за расположения в горной местности. Ведется работа по созданию ортофотопланов и цифровой модели рельефа при финансировании Узбекистана.Специалисты предварительно уже изучили проект строительства железной дороги, подготовили расчеты и предложения по пролеганию трассы. Они имеют неоспоримые преимущества при сравнении с другими имеющимися вариантами, подчеркнул руководитель УТЙ.Хасилов напомнил, протяженность предлагаемой к строительству железной дороги от Мазари-Шарифа до Пешавара (Пакистан) расчетно составляет 760 км. Планируется построить 33 железнодорожных станций, 187 км станционных путей, 1 212 новых искусственных сооружений, в том числе: 3 тоннеля, 336 мостов и путепроводов, 107 переездов, 785 км линий электроснабжения, 790 км линий связи.Ориентировочная стоимость реализации проекта составит около 4,6 млрд долларов, ожидаемый срок реализации проекта – 5 лет.Проектируемая железнодорожная магистраль “Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар” позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры, соединяя крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии со странами СНГ, Китаем и Европой.Наряду с этим, в экономический оборот вовлекаются десятки месторождений полезных ископаемых, расположенных в центральной части Афганистана, создаются более 500 новых рабочих мест и формируются новые профессии, в том числе связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта.Реализация проекта позволит сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30-40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн.тонн, а к 2030-му — превысят 15 млн. тонн в год.По оценкам экспертов ООН, благодаря эффективной транспортной кооперации Афганистана с другими странами, региональный ВВП за 10 лет может вырасти как минимум в два раза.
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маршрут, трансафганская железная дорога, узбекистан, пакистан, финансирование
Полевая экспедиция готова начать изучение трансафганского железнодорожного маршрута
Полевая экспедиция по изучению маршрута трансафганского железнодорожного коридора стартует в ближайшее время. Ее финансируют правительство Узбекистана и Пакистана.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Полевая экспедиция по изучению маршрута железнодорожного коридора “Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар” стартует в ближайшее время и закончится до конца года.
Об этом на Международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", проходящей в Ташкенте, заявил исполняющий обязанности председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари” Хуснутдин Хасилов.
По его словам, изучение пройдет всего участка пути. Его финансирует правительство Узбекистана и Пакистана.
“Мы уже подготовили группу, которая в ближайшие дни будет готова выехать на место, чтобы провести полевые исследования. Это позволит точно выбрать узкие места на данной трассе”, - сказал Хасилов.
Узбекские железные дороги готовы всячески способствовать скорейшей подготовке исходных данных по технико-экономическому обоснованию данного проекта, подчеркнул он.
Хасилов отметил, что участок имеет свои сложности из-за расположения в горной местности. Ведется работа по созданию ортофотопланов и цифровой модели рельефа при финансировании Узбекистана.
Специалисты предварительно уже изучили проект строительства железной дороги, подготовили расчеты и предложения по пролеганию трассы. Они имеют неоспоримые преимущества при сравнении с другими имеющимися вариантами, подчеркнул руководитель УТЙ.
“Во-первых, новая железная дорога свяжет 10 населенных пунктов Узбекистана, Афганистана и Пакистана и станет основной транспортной логистической магистралью для региона. Во-вторых, по данному направлению реализуются проекты по прокладке высоковольтных линий электропередачи “Сурхан – Пули-Хумри” и КАСА – 1000”, - уточнил он.
Хасилов напомнил, протяженность предлагаемой к строительству железной дороги от Мазари-Шарифа до Пешавара (Пакистан) расчетно составляет 760 км. Планируется построить 33 железнодорожных станций, 187 км станционных путей, 1 212 новых искусственных сооружений, в том числе: 3 тоннеля, 336 мостов и путепроводов, 107 переездов, 785 км линий электроснабжения, 790 км линий связи.
Ориентировочная стоимость реализации проекта составит около 4,6 млрд долларов, ожидаемый срок реализации проекта – 5 лет.
Проектируемая железнодорожная магистраль “Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар” позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры, соединяя крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии со странами СНГ, Китаем и Европой.
Наряду с этим, в экономический оборот вовлекаются десятки месторождений полезных ископаемых, расположенных в центральной части Афганистана, создаются более 500 новых рабочих мест и формируются новые профессии, в том числе связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта.
Реализация проекта позволит сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30-40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн.тонн, а к 2030-му — превысят 15 млн. тонн в год.
По оценкам экспертов ООН, благодаря эффективной транспортной кооперации Афганистана с другими странами, региональный ВВП за 10 лет может вырасти как минимум в два раза.