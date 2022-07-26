https://uz.sputniknews.ru/20220726/polevaya-ekspeditsiya-gotova-nachat-izuchenie-transafganskogo-jeleznodorojnogo-marshruta-26547638.html

Полевая экспедиция готова начать изучение трансафганского железнодорожного маршрута

Полевая экспедиция готова начать изучение трансафганского железнодорожного маршрута

Полевая экспедиция по изучению маршрута трансафганского железнодорожного коридора стартует в ближайшее время. Ее финансируют правительство Узбекистана и Пакистана.

2022-07-26T18:11+0500

2022-07-26T18:11+0500

2022-07-26T18:11+0500

экономика

маршрут

трансафганская железная дорога

узбекистан

пакистан

финансирование

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Полевая экспедиция по изучению маршрута железнодорожного коридора “Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар” стартует в ближайшее время и закончится до конца года.Об этом на Международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", проходящей в Ташкенте, заявил исполняющий обязанности председателя правления АО “Узбекистон темир йуллари” Хуснутдин Хасилов.По его словам, изучение пройдет всего участка пути. Его финансирует правительство Узбекистана и Пакистана.Узбекские железные дороги готовы всячески способствовать скорейшей подготовке исходных данных по технико-экономическому обоснованию данного проекта, подчеркнул он.Хасилов отметил, что участок имеет свои сложности из-за расположения в горной местности. Ведется работа по созданию ортофотопланов и цифровой модели рельефа при финансировании Узбекистана.Специалисты предварительно уже изучили проект строительства железной дороги, подготовили расчеты и предложения по пролеганию трассы. Они имеют неоспоримые преимущества при сравнении с другими имеющимися вариантами, подчеркнул руководитель УТЙ.Хасилов напомнил, протяженность предлагаемой к строительству железной дороги от Мазари-Шарифа до Пешавара (Пакистан) расчетно составляет 760 км. Планируется построить 33 железнодорожных станций, 187 км станционных путей, 1 212 новых искусственных сооружений, в том числе: 3 тоннеля, 336 мостов и путепроводов, 107 переездов, 785 км линий электроснабжения, 790 км линий связи.Ориентировочная стоимость реализации проекта составит около 4,6 млрд долларов, ожидаемый срок реализации проекта – 5 лет.Проектируемая железнодорожная магистраль “Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар” позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры, соединяя крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии со странами СНГ, Китаем и Европой.Наряду с этим, в экономический оборот вовлекаются десятки месторождений полезных ископаемых, расположенных в центральной части Афганистана, создаются более 500 новых рабочих мест и формируются новые профессии, в том числе связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта.Реализация проекта позволит сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30-40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн.тонн, а к 2030-му — превысят 15 млн. тонн в год.По оценкам экспертов ООН, благодаря эффективной транспортной кооперации Афганистана с другими странами, региональный ВВП за 10 лет может вырасти как минимум в два раза.

узбекистан

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

маршрут, трансафганская железная дорога, узбекистан, пакистан, финансирование