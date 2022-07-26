https://uz.sputniknews.ru/20220726/polnoe-video-zayavleniya-norova-s-konferentsii-po-afganistanu--26550752.html
Полное видео заявления Норова с конференции по Афганистану
Полное видео заявления Норова с конференции по Афганистану
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов выступил с заявлением страны-организатора Международной конференции по Афганистану.
2022-07-26T20:31+0500
2022-07-26T20:31+0500
2022-07-26T20:31+0500
видео
заявление
владимир норов
афганистан
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В своем выступлении глава узбекистанского МИД от имени участников конференции выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердил приверженность его становлению в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности.Выражена уверенность в необходимости консолидации усилий международного сообщества, направленных на оказание гуманитарной и экономической помощи афганскому народу, восстановление национальной экономики страны в целом.Вновь подчеркнута важность разморозки финансовых активов Афганистана за рубежом.Они должны быть направлены правительством страны на решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, проблем в областях здравоохранения и образования, удовлетворение нужд и потребностей всего 35-миллионного афганского населения, реализацию значимых инвестиционных проектов.
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заявление, владимир норов, афганистан, видео
Полное видео заявления Норова с конференции по Афганистану
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов выступил с заявлением страны-организатора Международной конференции по Афганистану.
В своем выступлении глава узбекистанского МИД от имени участников конференции выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердил приверженность его становлению в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности.
Выражена уверенность в необходимости консолидации усилий международного сообщества, направленных на оказание гуманитарной и экономической помощи афганскому народу, восстановление национальной экономики страны в целом.
Вновь подчеркнута важность разморозки финансовых активов Афганистана за рубежом.
Они должны быть направлены правительством страны на решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, проблем в областях здравоохранения и образования, удовлетворение нужд и потребностей всего 35-миллионного афганского населения, реализацию значимых инвестиционных проектов.