https://uz.sputniknews.ru/20220727/djonson-narasxvat-eks-premeru-britanii-prorochat-mesto-stoltenberga-26575930.html

Джонсон нарасхват: экс-премьеру Британии пророчат место Столтенберга

Джонсон нарасхват: экс-премьеру Британии пророчат место Столтенберга

Члены Консервативной партии Британии поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генсека НАТО. При этом подавшего в отставку премьера ждут на Украине. Сам же Джонсон хочет вернуться в правительство Британии.

2022-07-27T16:11+0500

2022-07-27T16:11+0500

2022-07-27T16:11+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Члены Консервативной партии Британии поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генсека НАТО после ухода в отставку Йенса Столтенберга в сентябре 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.По данным издания, кандидатуры из Британии уже давно рассматриваются на должность генсека альянса "из-за недоверия США к любым кандидатам из ЕС".А подавший в отставку премьер-министр Великобритании получил международное признание "за помощь в создании международной коалиции" для решения вопросов относительно ситуации на Украине.Другой член комитета Марк Франсуа также заявил, что одобрил бы кандидатуру Джонсона. По его мнению, британского политика поддержал бы и Владимир Зеленский.Тем не менее, газета отмечает, что не все относятся к кандидатуре Джонсона так благосклонно. Например, бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что не смог бы поддержать Джонсона из-за его характера.Источник в минобороны Британии также выразил сомнения насчет успеха Джонсона, предположив, что Франция могла бы проголосовать против кандидатуры британца.Джонсона ждут и на Украине. Петиция о предоставлении ему украинского гражданства, а также подаче его кандидатуры на пост украинского премьера зарегистрирован на сайте офиса Владимира Зеленского.Теперь она должна набрать 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом.Сам же Джонсон намерен вернуться на пост главы правительства в будущем.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

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