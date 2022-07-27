https://uz.sputniknews.ru/20220727/dlya-chego-polshe-1000-yujnokoreyskix-tankov-26588628.html

Для чего Польше 1000 южнокорейских танков?

Для чего Польше 1000 южнокорейских танков?

Польша в прокси-войне с Россией исчерпала резервы ударной авиации, бронетехники, артиллерии времен Варшавского договора, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2022-07-27T22:30+0500

2022-07-27T22:30+0500

2022-07-27T22:30+0500

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Чтобы продлить агонию киевского режима, Варшаве приходится снимать с Калининградского операционного направления и отправлять на Украину последние "советские" танки Т-72М1.Не имея возможности оперативно компенсировать убыль боевой техники натовскими образцами, Польша намерена приобрести южнокорейские танки, гаубицы и самолеты. Никто не скрывает, что все это необходимо для продолжения опосредствованной или прямой вооруженной борьбы с РФ.После начала российской специальной военной операции на Украине и эффективного перемалывания бронетехники ВСУ польские поставки танков стали для киевского режима основными. Из всех восточноевропейских стран Польша в феврале располагала наибольшим количеством лицензионных Т-72 – более 460 единиц.В апреле Украина получила 230 польских Т-72. Исходя из статистики Минобороны РФ, ежедневно уничтожаются в среднем 27 танков и бронемашин ВСУ. Поставки Польши (и других стран НАТО) украинских потерь не компенсируют, и все же 25 июля в Киеве сообщили о прибытии новой партии польских танков PT-91 Twardy. Это модернизированная версия Т-72, таких у Варшавы было 232 единицы - все переданы ВСУ.Серия поражений и огромные потери ВСУ заставили Варшаву отдать свои старые танки до получения 250 заказанных у США новых Abrams M1A2 в версии SEPv3. Польская армия оказалась "полураздетой" – за четыре месяца минус 460 танков. При этом Германия отказалась компенсировать польские поставки Киеву танков Т-72М1 своими "Леопардами" 2А4.Отчасти "боевые потери" войска польского компенсируют американцы, которые обещали подарить Варшаве – в начале 2023 года – 116 подержанных танков "Абрамс", в дополнение к 250 заказанным Abrams M1A2. Однако дефицит танков и успехи российской СВО заставили Польшу расширить горизонт поиска. Решение проблемы удалось найти в Южной Корее – за $14,5 млрд Сеул готов оперативно поставить Варшаве 850 современных танков и самоходных артиллерийских установок, а также 48 легких истребителей FA-50.Большой скачок в сторонуПольша намерена создать самые сильные сухопутные войска в Европе, расширить парк бронетехники вне зависимости от возможностей национального ВПК, поэтому заказала 1000 танков K2 Black Panther и 600 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder южнокорейского производства.Ключевой фактор – оперативная доставка вооружения заказчику. Войско польское начнет получать новую бронетехнику в текущем году.Кроме танков и артиллерии, Варшава и Сеул 26 июля подписали соглашение о поставке трех эскадрилий истребителей FA-50, которые по своим скоростным характеристикам и ряду других параметров не заменят Польше "советские" МиГ-29, даже если министр обороны Мариуш Блащак уверен в обратном.После стартовой закупки 180 танков K2 Black Panther Варшава планирует после 2025 года получить 820 усовершенствованных танков модификации K2PL (улучшения коснутся брони, систем всенаправленного наблюдения и активной защиты). Часть основной партии будет произведена по лицензии на предприятиях Польши.Основной боевой танк K2 Black Panther по большинству параметров уступает серийному российскому Т-14 "Армата". К примеру, дальность огневого поражения 125-мм пушки Т-14 – до 12 км, 120-мм пушки K2 – до 8 км), 48-тонная "Армата" на 7 т легче "Черной пантеры", и значительно быстрее (90 км в час). Однако Польша рассчитывает на противостояние с российскими танками Т-72Б3 и Т-90М "Прорыв" (по данным издания Military Watch, серийный выпуск Т-90 ограничен 600 машинами).Корейский 55-тонный танк нового поколения К-2 считается одной из лучших машин нового поколения: продвинутые система управления огнем, прицелы, автомат заряжания, комплекс активной защиты, система опознавания "свой–чужой", гидропневматическая подвеска. Машина способна разгоняться до 75 км в час. И все же 1500-сильный двигатель и трансмиссию приходится закупать в Германии, ранее выявлены серьезные проблемы с трансмиссией. Один танк Black Panther обойдется заказчику примерно в $9 млн, дороже только французский AMX-56 Leclerc – $10 млн.Для сравнения, серийная "Армата" оценивается в $4 млн и, по информации гендиректора Уралвагонзавода Олега Сиенко, Вооруженные силы РФ могут за "пятилетку" получить 2300 танков Т-14. Поэтому расчет Варшавы на противостояние "Черной пантеры" с "Прорывом" может оказаться серьезным просчетом.Легкий истребитель FA-50 является модификацией штурмовика T-50 разработки южнокорейской фирмы Korean Aerospace Industries. Размах крыла – 9 м, длина самолета – 13 м. Максимальная скорость – 1650 км в час, крейсерская – 980 км в час. Боевая нагрузка – 3 тонны (управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", легкие управляемые и неуправляемые бомбы, контейнеры с пушечным вооружением). Боевой радиус – 1000 км. Для сравнения, максимальная скорость МиГ-29 – 2450 км в час, поэтому корейский FA-50 достойной заменой назвать сложно.Модификации T/F-50 широко применялись в боевых действиях на Филиппинах и в Ираке (борьба с повстанцами и боевиками-исламистами), однако способность этих самолетов противостоять российским Су-35С или Су-30СМ у любого специалиста вызовет лишь улыбку.Основным недостатком истребителя F-50 считается отсутствие "жизнеспособных возможностей воздушного боя за пределами видимости". И все же три эскадрильи новых корейских самолетов в составе ВВС Польши позволят Варшаве передать киевскому режиму два десятка боевых "старичков" МиГ-29.Как бы то ни было, характер и динамика натовской помощи Киеву в ходе специальной военной операции РФ, антироссийская направленность перевооружения войска польского требуют адекватного реагирования Москвы – сегодня и на перспективу. Для укрепления обороноспособности России необходимы сотни новых танков, САУ, самолетов и БПЛА, технологическое превосходство которых уже доказано.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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польша, танк, южная корея, война, россия, авиация, техника, договор