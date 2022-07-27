https://uz.sputniknews.ru/20220727/kakoy-fastfud-samyy-poleznyy-dlya-cheloveka-26588945.html
Какой фастфуд самый полезный для человека
Какой фастфуд самый полезный для человека
О том, какой фастфуд наименее вредный для человеческого организма, рассказала врач-гастроэнтеролог.
2022-07-27T23:01+0500
2022-07-27T23:01+0500
2022-07-27T23:01+0500
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врач
человек
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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала наименее вредный вид фастфуда. По словам Диановой, таким блюдом является шаурма.Диетолог также поделилась рецептом полезной шаурмы. По ее словам, в конвертики из лаваша нужно завернуть приготовленные на гриле куриные грудки или фарш, мелко нашинкованную капусту и свежие овощи. Обязательным дополнением к такому блюду диетолог назвала зелень.Специалист добавила, что нужно внимательно следить за своим рационом. По ее словам, это поможет избежать многих проблем со здоровьем. В то же время она напомнила, что фастфуд часто является одной из причин заболеваний.
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врач, человек
Какой фастфуд самый полезный для человека
О том, какой фастфуд наименее вредный для человеческого организма, рассказала врач-гастроэнтеролог.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала
наименее вредный вид фастфуда. По словам Диановой, таким блюдом является шаурма.
"Шаурма — один из самых сбалансированных видов фастфуда. В отличие от пиццы и бургеров, в нее кладется определенное количество овощей. С точки зрения баланса она лучше. Поэтому к ней даже необязательно добавлять овощной салат или фрукты. Тем более шаурма при вас собирается, а остальной фастфуд чаще всего нет. Надо обязательно контролировать, что ты ешь, так как всегда существует риск отравления", — приводит слова специалиста РИА Новости.
Диетолог также поделилась рецептом полезной шаурмы. По ее словам, в конвертики из лаваша нужно завернуть приготовленные на гриле куриные грудки или фарш, мелко нашинкованную капусту и свежие овощи. Обязательным дополнением к такому блюду диетолог назвала зелень.
Специалист добавила, что нужно внимательно следить за своим рационом. По ее словам, это поможет избежать многих проблем со здоровьем. В то же время она напомнила, что фастфуд часто является одной из причин заболеваний.