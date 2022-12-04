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Самый полезный фастфуд для человека – мнение врача
Самый полезный фастфуд для человека – мнение врача
О том, какой фастфуд наименее вредный для человеческого организма, рассказала врач-гастроэнтеролог.
2022-12-04T08:01+0500
2022-12-04T08:01+0500
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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала наименее вредный вид фастфуда. По словам Диановой, таким блюдом является шаурма.Диетолог также поделилась рецептом полезной шаурмы. По ее словам, в конвертики из лаваша нужно завернуть приготовленные на гриле куриные грудки или фарш, мелко нашинкованную капусту и свежие овощи. Обязательным дополнением к такому блюду диетолог назвала зелень.Специалист добавила, что нужно внимательно следить за своим рационом. По ее словам, это поможет избежать многих проблем со здоровьем. В то же время она напомнила, что фастфуд часто является одной из причин заболеваний.
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какой фастфуд наименее вредный для человеческого организма рассказала врач гастроэнтеролог какой фастфуд самый полезный для человека как приготовить полезную шаурму рецепт что из фастфуда наименее вредно оказывает наименьший вред для человека полезный фастфуд что можно есть из фастфуда на диете на пп самый полезный фастфуд для человека мнение врача
какой фастфуд наименее вредный для человеческого организма рассказала врач гастроэнтеролог какой фастфуд самый полезный для человека как приготовить полезную шаурму рецепт что из фастфуда наименее вредно оказывает наименьший вред для человека полезный фастфуд что можно есть из фастфуда на диете на пп самый полезный фастфуд для человека мнение врача

Самый полезный фастфуд для человека – мнение врача

08:01 04.12.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродавец готовит шаурму
Продавец готовит шаурму - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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О том, какой фастфуд наименее вредный для человеческого организма, рассказала врач-гастроэнтеролог.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала наименее вредный вид фастфуда. По словам Диановой, таким блюдом является шаурма.
"Шаурма — один из самых сбалансированных видов фастфуда. В отличие от пиццы и бургеров, в нее кладется определенное количество овощей. С точки зрения баланса она лучше. Поэтому к ней даже необязательно добавлять овощной салат или фрукты. Тем более шаурма при вас собирается, а остальной фастфуд чаще всего нет. Надо обязательно контролировать, что ты ешь, так как всегда существует риск отравления", — приводит слова специалиста РИА Новости.
Диетолог также поделилась рецептом полезной шаурмы. По ее словам, в конвертики из лаваша нужно завернуть приготовленные на гриле куриные грудки или фарш, мелко нашинкованную капусту и свежие овощи. Обязательным дополнением к такому блюду диетолог назвала зелень.
Специалист добавила, что нужно внимательно следить за своим рационом. По ее словам, это поможет избежать многих проблем со здоровьем. В то же время она напомнила, что фастфуд часто является одной из причин заболеваний.
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