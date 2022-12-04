https://uz.sputniknews.ru/20221204/kakoy-fastfud-samyy-poleznyy-dlya-cheloveka-26588945.html

Самый полезный фастфуд для человека – мнение врача

Самый полезный фастфуд для человека – мнение врача

О том, какой фастфуд наименее вредный для человеческого организма, рассказала врач-гастроэнтеролог.

2022-12-04T08:01+0500

2022-12-04T08:01+0500

2022-12-04T08:01+0500

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала наименее вредный вид фастфуда. По словам Диановой, таким блюдом является шаурма.Диетолог также поделилась рецептом полезной шаурмы. По ее словам, в конвертики из лаваша нужно завернуть приготовленные на гриле куриные грудки или фарш, мелко нашинкованную капусту и свежие овощи. Обязательным дополнением к такому блюду диетолог назвала зелень.Специалист добавила, что нужно внимательно следить за своим рационом. По ее словам, это поможет избежать многих проблем со здоровьем. В то же время она напомнила, что фастфуд часто является одной из причин заболеваний.

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