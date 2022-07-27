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Мирзиёев распорядился мобилизовать усилия по сохранению урожая хлопка на фоне жары
Мирзиёев распорядился мобилизовать усилия по сохранению урожая хлопка на фоне жары
В среду президент провел совещание по актуальным задачам в хлопководстве. 27.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-27T19:47+0500
2022-07-27T19:47+0500
2022-07-27T19:57+0500
политика
мирзиёев
хлопок
урожай
жара
совещание
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду провел совещание по текущим задачам в сфере хлопководства. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Известно, что данная отрасль занимает особое место в сельском хозяйстве и обеспечении занятости населения. Так, по инициативе Мирзиёева в хлопководстве была внедрена кластерная система. Было введено в строй около 350 крупных фабрик. Пять лет назад в Узбекистане перерабатывалось только 40% отечественного хлопкового волокна, сейчас этот показатель составляет 100%.Участники совещания обсудили чрезвычайную ситуацию для хлопководства, которая возникла из-за аномальной жары в республике этим летом. Было отмечено, что необходимо мобилизовать все возможности и сохранить урожай - для этого производство семян, отбор сортов, внесение удобрений, орошение и борьба с вредителями должны осуществляться на основе научных подходов.Также министр инновационного развития, председатель Совета по хлопководству Иброхим Абдурахмонов отчитался о проводимой работе. Кроме этого, на совещании озвучили рекомендации и инструкции по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в данной ситуации. Объявлены "ударные 30 дней" для их реализации во всех регионах Узбекистана.Помимо прочего, подчеркнули необходимость посещения специалистами полей кластеров и фермеров для разъяснения научных решений и инноваций.В ходе совещания хокимы областей доложили о мерах, которые будут предприняты в эти дни, по сохранению урожая хлопка в этом году.
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мирзиёев, хлопок, урожай, жара, совещание
Мирзиёев распорядился мобилизовать усилия по сохранению урожая хлопка на фоне жары
19:47 27.07.2022 (обновлено: 19:57 27.07.2022)
В среду президент провел совещание по актуальным задачам в хлопководстве.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду провел совещание по текущим задачам в сфере хлопководства. Об этом сообщает пресс-служба
узбекистанского лидера.
Известно, что данная отрасль занимает особое место в сельском хозяйстве и обеспечении занятости населения. Так, по инициативе Мирзиёева в хлопководстве была внедрена кластерная система. Было введено в строй около 350 крупных фабрик. Пять лет назад в Узбекистане перерабатывалось только 40% отечественного хлопкового волокна, сейчас этот показатель составляет 100%.
Участники совещания обсудили чрезвычайную ситуацию для хлопководства, которая возникла из-за аномальной жары в республике этим летом. Было отмечено, что необходимо мобилизовать все возможности и сохранить урожай - для этого производство семян, отбор сортов, внесение удобрений, орошение и борьба с вредителями должны осуществляться на основе научных подходов.
Также министр инновационного развития, председатель Совета по хлопководству Иброхим Абдурахмонов отчитался о проводимой работе. Кроме этого, на совещании озвучили рекомендации и инструкции по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в данной ситуации. Объявлены "ударные 30 дней" для их реализации во всех регионах Узбекистана.
Помимо прочего, подчеркнули необходимость посещения специалистами полей кластеров и фермеров для разъяснения научных решений и инноваций.
"Мы должный действовать, принимая во внимание, что изменение климата будет иметь негативное влияние и в будущем. Необходим научный подход к этому вопросу", - отметил Мирзиёев.
В ходе совещания хокимы областей доложили о мерах, которые будут предприняты в эти дни, по сохранению урожая хлопка в этом году.