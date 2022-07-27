https://uz.sputniknews.ru/20220727/skolko-doljny-spat-deti-26554210.html

Сколько должны спать дети

Сколько должны спать дети

Формирование режима сна у ребенка — процесс, который разделяется на несколько этапов. Помимо этого для каждого возраста характерны свои часы сна и бодрствования.

2022-07-27T07:01+0500

2022-07-27T07:01+0500

2022-07-27T07:01+0500

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дети

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Сон — это возможность для организма сохранить энергию, восстановить все процессы, способствовать физическому росту и поддерживать умственное развитие, пишет РИА Новости.Наиболее распространенным последствием недостаточного сна является дневная сонливость. У детей она обычно проявляется в виде раздражительности, поведенческих проблем, трудностей в обучении, плохой успеваемости. Отличить значительные нарушения сна от нормальных возрастных изменений не так просто.Дневной и ночной сон чрезвычайно важны для полноценного развития ребенка. Дети, которые не высыпаются, плохо себя чувствуют, более капризны, а также больше подвержены риску возникновения различных заболеваний.В возрасте от нуля до двух месяцев ночной сон ребенка должен составлять 8-9 часов, а дневной - 7-9 часов. В три месяца: ночью - 9-10 часов, днем - 4-5 часов. На четвертом месяце днем малыши должны спать 3-4 часа, а ночью - 10-12 часов.В пять-шесть месяцев общая продолжительность сна в течение дня сокращается до 14-15 часов. Происходит резкий переход на режим, аналогичный режиму взрослого — ночью малыш спит до 11 часов, а днем — всего 3-4. В дневное время ребенку нужно спать примерно три раза — утром, перед и после обеда, а в возрасте 7-8 месяцев количество дневного сна может сократиться до двух раз.В возрасте 10-11 месяцев младенцам обычно требуется два дневных сна. Но если ребенок все еще продолжает спать три раза в день, это тоже вариант нормы.В возрасте двух лет малыш обычно отдыхает в течение дня только один раз – в середине дня. Продолжительность дневного сна составляет 1,5–2,5 часа. Ребенок в этот возрастной период может отказываться ложиться в кровать в течение дня.

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