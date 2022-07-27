https://uz.sputniknews.ru/20220727/video-krasnoknijnyy-buryy-medved-popalsya-v-zapovednike-na-yuge-uzbekistana-26587283.html
Видео: краснокнижный бурый медведь "попался" в заповеднике на юге Узбекистана
Видео: краснокнижный бурый медведь "попался" в заповеднике на юге Узбекистана
Популяция тянь-шаньских бурых медведей в Узбекистане насчитывает чуть более 500 особей.
2022-07-27T20:50+0500
2022-07-27T20:50+0500
2022-07-27T20:50+0500
общество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26581688_0:54:1101:673_1920x0_80_0_0_6abd17ddd778eaefdd62946356c1063a.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Тянь-шаньский бурый медведь попал в объектив видеокамеры на территории Гиссарского заповедника на юге Узбекистана. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госкомэкологии республики.По данным комитета, в настоящее время популяция тянь-шаньских бурых медведей в Узбекистане насчитывает порядка 500 особей. Тянь-шаньский бурый медведь является наиболее редким подвидом бурого медведя. У животного светлая окраска меха, его отличительным признаком являются длинные белые когти. Тянь-шаньский медведь занесен в Красную книгу, относится к исчезающим видам животных. Обитает в горах Памира и Тянь-Шаня. Имеет относительно небольшие размеры: длина тела до 140 см, масса до 250 кг. Однако встречаются и очень крупные особи.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26581688_43:0:1020:733_1920x0_80_0_0_6380e74222d00df26a2ef52cd06d14e6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан
Видео: краснокнижный бурый медведь "попался" в заповеднике на юге Узбекистана
Популяция тянь-шаньских бурых медведей в Узбекистане насчитывает чуть более 500 особей.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Тянь-шаньский бурый медведь попал в объектив видеокамеры на территории Гиссарского заповедника на юге Узбекистана. Об этом в среду сообщила пресс-служба
Госкомэкологии республики.
"На территории Гиссарского государственного заповедника в объектив установленной видеокамеры попал тянь-шаньский бурый медведь", - говорится в сообщении в Telegram-канала ведомства.
По данным комитета, в настоящее время популяция тянь-шаньских бурых медведей в Узбекистане насчитывает порядка 500 особей.
Тянь-шаньский бурый медведь является наиболее редким подвидом бурого медведя. У животного светлая окраска меха, его отличительным признаком являются длинные белые когти.
Тянь-шаньский медведь занесен в Красную книгу, относится к исчезающим видам животных. Обитает в горах Памира и Тянь-Шаня. Имеет относительно небольшие размеры: длина тела до 140 см, масса до 250 кг. Однако встречаются и очень крупные особи.