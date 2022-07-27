https://uz.sputniknews.ru/20220727/video-krasnoknijnyy-buryy-medved-popalsya-v-zapovednike-na-yuge-uzbekistana-26587283.html

Видео: краснокнижный бурый медведь "попался" в заповеднике на юге Узбекистана

Видео: краснокнижный бурый медведь "попался" в заповеднике на юге Узбекистана

Популяция тянь-шаньских бурых медведей в Узбекистане насчитывает чуть более 500 особей.

2022-07-27T20:50+0500

2022-07-27T20:50+0500

2022-07-27T20:50+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Тянь-шаньский бурый медведь попал в объектив видеокамеры на территории Гиссарского заповедника на юге Узбекистана. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госкомэкологии республики.По данным комитета, в настоящее время популяция тянь-шаньских бурых медведей в Узбекистане насчитывает порядка 500 особей. Тянь-шаньский бурый медведь является наиболее редким подвидом бурого медведя. У животного светлая окраска меха, его отличительным признаком являются длинные белые когти. Тянь-шаньский медведь занесен в Красную книгу, относится к исчезающим видам животных. Обитает в горах Памира и Тянь-Шаня. Имеет относительно небольшие размеры: длина тела до 140 см, масса до 250 кг. Однако встречаются и очень крупные особи.

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