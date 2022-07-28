https://uz.sputniknews.ru/20220728/lavrov-rossiya-i-uzbekistan-solidarny-po-rabote-s-vlastyami-afganistana--video-26623316.html

Лавров: Россия и Узбекистан солидарны по работе с властями Афганистана – видео

Лавров: Россия и Узбекистан солидарны по работе с властями Афганистана – видео

Министр иностранных дел России рассказал журналистам об итогах переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

2022-07-28T19:39+0500

2022-07-28T19:39+0500

2022-07-28T19:44+0500

политика

сергей лавров

шавкат мирзиёев

узбекистан

россия

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1c/26621565_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6ba8b7ab396649fa8635f5aeeeed7b48.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым широкий спектр договоренностей между двумя странами."Эти договоренности охватывают все сферы нашего взаимодействия, начиная с торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, включая необходимость креативных подходов к обслуживанию торговли и других экономических контактов в современных условиях, а также включая образовательную сферу", - отметил Сергей Лавров.Обсудили стороны и подготовку к Саммиту ШОС в Самарканде. По словам Лаврова, повестка дня саммита обещает быть весьма солидной и насыщенной.вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, руководство обеих стран солидарны относительно дальнейшей работы с нынешними афганскими властями.Лавров также отметил, что в Ташкенте традиционно проводятся специальные международные мероприятия, посвященные афганской проблеме. На днях здесь прошла международная конференция, посвященная этой теме.Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Ташкент накануне вечером для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).В Ташкенте он также провел встречи с руководителем Администрации президента Узбекистана Сардором Умурзаковым и с китайским коллегой Ван И.СМИД ШОС проходит в узбекской столице 28-29 июля. По его итогам участники подпишут солидный пакет документов.Также министры уделят особое внимание подготовке к Совету глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Будут рассмотрены заявки на получение статуса государства-члена, государства-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу. Также делегации обсудят перспективы развития сотрудничества по различным направлениям деятельности ШОС.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

узбекистан

россия

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, шавкат мирзиёев, узбекистан, россия, афганистан, видео