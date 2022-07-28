https://uz.sputniknews.ru/20220728/lavrov-rossiya-i-uzbekistan-solidarny-po-rabote-s-vlastyami-afganistana--video-26623316.html
Лавров: Россия и Узбекистан солидарны по работе с властями Афганистана – видео
Лавров: Россия и Узбекистан солидарны по работе с властями Афганистана – видео
Министр иностранных дел России рассказал журналистам об итогах переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
2022-07-28T19:39+0500
2022-07-28T19:39+0500
2022-07-28T19:44+0500
политика
сергей лавров
шавкат мирзиёев
узбекистан
россия
афганистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым широкий спектр договоренностей между двумя странами."Эти договоренности охватывают все сферы нашего взаимодействия, начиная с торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, включая необходимость креативных подходов к обслуживанию торговли и других экономических контактов в современных условиях, а также включая образовательную сферу", - отметил Сергей Лавров.Обсудили стороны и подготовку к Саммиту ШОС в Самарканде. По словам Лаврова, повестка дня саммита обещает быть весьма солидной и насыщенной.вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, руководство обеих стран солидарны относительно дальнейшей работы с нынешними афганскими властями.Лавров также отметил, что в Ташкенте традиционно проводятся специальные международные мероприятия, посвященные афганской проблеме. На днях здесь прошла международная конференция, посвященная этой теме.Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Ташкент накануне вечером для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).В Ташкенте он также провел встречи с руководителем Администрации президента Узбекистана Сардором Умурзаковым и с китайским коллегой Ван И.СМИД ШОС проходит в узбекской столице 28-29 июля. По его итогам участники подпишут солидный пакет документов.Также министры уделят особое внимание подготовке к Совету глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Будут рассмотрены заявки на получение статуса государства-члена, государства-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу. Также делегации обсудят перспективы развития сотрудничества по различным направлениям деятельности ШОС.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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сергей лавров, шавкат мирзиёев, узбекистан, россия, афганистан, видео
Лавров: Россия и Узбекистан солидарны по работе с властями Афганистана – видео
19:39 28.07.2022 (обновлено: 19:44 28.07.2022)
Министр иностранных дел России рассказал журналистам об итогах переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым широкий спектр договоренностей между двумя странами.
"Эти договоренности охватывают все сферы нашего взаимодействия, начиная с торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, включая необходимость креативных подходов к обслуживанию торговли и других экономических контактов в современных условиях, а также включая образовательную сферу", - отметил Сергей Лавров.
Обсудили стороны и подготовку к Саммиту ШОС в Самарканде. По словам Лаврова, повестка дня саммита обещает быть весьма солидной и насыщенной.
вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, руководство обеих стран солидарны относительно дальнейшей работы с нынешними афганскими властями.
"В контексте всех этих наших дискуссий Афганистан занимает особое место... У нас очень близкая позиция с узбекскими друзьями в том, что касается необходимости признать нынешние реалии в Афганистане и работать с нынешним руководством исходя из этих реалий", - сказал он по итогам переговоров с Мирзиёевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте.
Лавров также отметил, что в Ташкенте традиционно проводятся специальные международные мероприятия, посвященные афганской проблеме. На днях здесь прошла международная конференция, посвященная этой теме.
"В прошлом году я участвовал в другой конференции по Афганистану. Мы сегодня констатировали, что и эти усилия, и усилия РФ в рамках так называемого московского формата, усилия КНР, которая регулярно проводит встречи соседей Афганистана - всё это взаимодополняемая работа и с каждым таким мероприятием мы несколько шагов вперёд делаем", - подчеркнул российский министр.
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Ташкент накануне вечером для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).
В Ташкенте он также провел встречи с руководителем Администрации президента Узбекистана Сардором Умурзаковым и с китайским коллегой Ван И.
СМИД ШОС проходит в узбекской столице 28-29 июля. По его итогам участники подпишут солидный пакет документов.
Также министры уделят особое внимание подготовке к Совету глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
Будут рассмотрены заявки на получение статуса государства-члена, государства-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу. Также делегации обсудят перспективы развития сотрудничества по различным направлениям деятельности ШОС.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.