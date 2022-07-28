https://uz.sputniknews.ru/20220728/shavkat-mirzieyov-prinyal-sergeya-lavrova-26620393.html

Шавкат Мирзиеёв принял Сергея Лаврова

Шавкат Мирзиеёв принял Сергея Лаврова

Перед заседанием СМИД ШОС в Ташкенте президент Узбекистана принял министра иностранных дел России. Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства и союзничества.

2022-07-28T17:54+0500

2022-07-28T17:54+0500

2022-07-28T17:54+0500

политика

шавкат мирзиёев

сергей лавров

шос

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1c/26619250_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_0db251aa1dd98fe56084d04ddbff6456.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Во время беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы, вошедшие в повестку дня узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.“Отдельное внимание уделено развитию ситуации в регионе и аспектам взаимодействия в рамках международных структур, включая подготовку к саммиту ШОС”, — отмечается в сообщении.Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Ташкент накануне вечером для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).Известно, что он уже провел встречу с руководителем Администрации президента Узбекистана Сардором Умурзаковым и с китайским коллегой Ван И. СМИД ШОС проходит в узбекской столице 28-29 июля. По его итогам участники подпишут солидный пакет документов.Также министры уделят особое внимание подготовке к Совету глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Будут рассмотрены заявки на получение статуса государства-члена, государства-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу. Также делегации обсудят перспективы развития сотрудничества по различным направлениям деятельности ШОС.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, сергей лавров, шос, ташкент