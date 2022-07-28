https://uz.sputniknews.ru/20220728/shavkat-mirzieyov-prinyal-sergeya-lavrova-26620393.html
Шавкат Мирзиеёв принял Сергея Лаврова
Шавкат Мирзиеёв принял Сергея Лаврова
Перед заседанием СМИД ШОС в Ташкенте президент Узбекистана принял министра иностранных дел России. Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства и союзничества.
2022-07-28T17:54+0500
2022-07-28T17:54+0500
2022-07-28T17:54+0500
политика
шавкат мирзиёев
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Во время беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы, вошедшие в повестку дня узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.“Отдельное внимание уделено развитию ситуации в регионе и аспектам взаимодействия в рамках международных структур, включая подготовку к саммиту ШОС”, — отмечается в сообщении.Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Ташкент накануне вечером для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).Известно, что он уже провел встречу с руководителем Администрации президента Узбекистана Сардором Умурзаковым и с китайским коллегой Ван И. СМИД ШОС проходит в узбекской столице 28-29 июля. По его итогам участники подпишут солидный пакет документов.Также министры уделят особое внимание подготовке к Совету глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Будут рассмотрены заявки на получение статуса государства-члена, государства-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу. Также делегации обсудят перспективы развития сотрудничества по различным направлениям деятельности ШОС.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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шавкат мирзиёев, сергей лавров, шос, ташкент
Шавкат Мирзиеёв принял Сергея Лаврова
Перед заседанием СМИД ШОС в Ташкенте президент Узбекистана принял министра иностранных дел России. Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Во время беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы, вошедшие в повестку дня узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.
“Отдельное внимание уделено развитию ситуации в регионе и аспектам взаимодействия в рамках международных структур, включая подготовку к саммиту ШОС”, — отмечается в сообщении.
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Ташкент накануне вечером для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).
Известно, что он уже провел встречу с руководителем Администрации президента Узбекистана Сардором Умурзаковым и с китайским коллегой Ван И.
СМИД ШОС проходит в узбекской столице 28-29 июля. По его итогам участники подпишут солидный пакет документов.
Также министры уделят особое внимание подготовке к Совету глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
Будут рассмотрены заявки на получение статуса государства-члена, государства-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу. Также делегации обсудят перспективы развития сотрудничества по различным направлениям деятельности ШОС.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.