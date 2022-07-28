https://uz.sputniknews.ru/20220728/uzbekistantsy-potratili-na-krasivye-avtonomera-174-mlrd-sumov-26622527.html

Узбекистанцы потратили на красивые автономера 174 млрд сумов

Узбекистанцы потратили на красивые автономера 174 млрд сумов

Граждане Узбекистана скупили за полгода 77 тыс красивых автономеров. Самый дорогой из них обошелся своему владельцу в 348 млн сумов.

2022-07-28T20:43+0500

2022-07-28T20:43+0500

2022-07-28T20:43+0500

общество

красивые автономера

граждане узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Узбекистанцы за первые полгода приобрели свыше 77 тысяч красивых автомобильных номеров, сообщает пресс-служба Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).На это в общей сложности потрачено 174 млрд сумов. Как отмечается, средняя стоимость одной сделки, которая проводится через онлайн-аукцион, составила 2,2 млн сумов. При этом минимальная цена за номер составила 545,4 тыс. сумов, максимальная — 348 млн.По данным УзРТСБ, продажи увеличились на 10 процентов. На премиальные знаки пришлось 29 процентов сделок. 93 процента автономеров были приобретены физическими лицами, 7 процентов — юридическими.Наибольшее количество автономеров продано в Ташкенте и Ташкентской области (45%), Самарканде (8%), Бухарской, Ферганской и Кашкадарьинской областях (по 6%).80 процентов средств, поступивших от продажи номерных знаков, перечисляется в госбюджет, 20 процентов — в Специальный фонд развития материально-технической базы МВД.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

красивые автономера, граждане узбекистана