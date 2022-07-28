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В трех районах Самаркандской области назначили новых прокуроров
В трех районах Самаркандской области назначили новых прокуроров
О кадровых перестановках в системе органов прокуратуры региона читайте в нашем материале.
2022-07-28T17:26+0500
2022-07-28T17:26+0500
общество
узбекистан
самаркандская область
генеральная прокуратура узбекистана
прокурор
назначения
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. На основании приказа генерального прокурора республики Нигматиллы Йулдошева в трех районах Самаркандской области назначены новые прокуроры, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.Так, Шухрат Холмурзаев, который работал прокурором Ургутского района, освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Каттакурганского района.Эркин Ахмеджонов, работавший прокурором Каттакурганского района назначен прокурором Пастдаргомского района.Занимавший должность прокурора Пастдаргомского района Асрор Валиев перешел на должность прокурора Ургутского района.Читайте также: В Каракалпакстане назначили нового прокурора
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узбекистан, самаркандская область, генеральная прокуратура узбекистана, прокурор, назначения

В трех районах Самаркандской области назначили новых прокуроров

17:26 28.07.2022
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры УзбекистанаГенеральная прокуратура Узбекистана
Генеральная прокуратура Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2022
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
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О кадровых перестановках в системе органов прокуратуры региона читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. На основании приказа генерального прокурора республики Нигматиллы Йулдошева в трех районах Самаркандской области назначены новые прокуроры, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Так, Шухрат Холмурзаев, который работал прокурором Ургутского района, освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Каттакурганского района.
Эркин Ахмеджонов, работавший прокурором Каттакурганского района назначен прокурором Пастдаргомского района.
Занимавший должность прокурора Пастдаргомского района Асрор Валиев перешел на должность прокурора Ургутского района.
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