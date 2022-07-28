https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-trex-rayonax-samarkandskoy-oblasti-naznachili-novyx-prokurorov-26611069.html

В трех районах Самаркандской области назначили новых прокуроров

В трех районах Самаркандской области назначили новых прокуроров

О кадровых перестановках в системе органов прокуратуры региона читайте в нашем материале.

2022-07-28T17:26+0500

2022-07-28T17:26+0500

2022-07-28T17:26+0500

общество

узбекистан

самаркандская область

генеральная прокуратура узбекистана

прокурор

назначения

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. На основании приказа генерального прокурора республики Нигматиллы Йулдошева в трех районах Самаркандской области назначены новые прокуроры, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.Так, Шухрат Холмурзаев, который работал прокурором Ургутского района, освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Каттакурганского района.Эркин Ахмеджонов, работавший прокурором Каттакурганского района назначен прокурором Пастдаргомского района.Занимавший должность прокурора Пастдаргомского района Асрор Валиев перешел на должность прокурора Ургутского района.Читайте также: В Каракалпакстане назначили нового прокурора

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узбекистан, самаркандская область, генеральная прокуратура узбекистана, прокурор, назначения